"Tema resuelto": Orsi aceptó la renuncia de Cecilia Cairo

El presidente Yamandú Orsi se pronunció este jueves por primera vez sobre la salida de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y lo hizo con un mensaje escueto pero firme en su cuenta de X (ex Twitter): “En virtud de los hechos de público conocimiento, la ministra Cecilia Cairo me presentó su renuncia. He decidido aceptarla. Tema resuelto”.