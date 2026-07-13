Discusión entre dos hombres en establecimiento rural terminó con uno muerto

Un enfrentamiento entre dos hombres en un establecimiento rural ubicado en ruta 1 km 72, Camino Voulminot, cerca de Pueblo Rivero (San José), terminó con uno de ellos muerto. Tras un llamado recibido por el Centro de Comando Unificado Departamental la Policía constató que un hombre mayor de edad yacía en el piso con sangre y sin signos vitales.
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Detalles del homicidio y la versión del matador
Al ver a los efectivos, el presunto matador manifestó que había tenido una pelea con él y que se había defendido, por lo que fue detenido en ese instante por parte de los policías.
Según la información policial consignada por Subrayado, los individuos que se trenzaron en la pelea (que terminó con la muerte de uno de ellos) son integrantes de una cuadrilla de monteadores oriundos del departamento de Rivera.
Funcionarios de la Policía Científica y agentes de la Jefatura de Policía de San José trabajaron en la escena realizando los relevamientos correspondientes para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Letrada de Libertad y el Área de Investigaciones de Zona I de la Policía maragata.