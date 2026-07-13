Discusión entre dos hombres en establecimiento rural terminó con uno muerto

Un enfrentamiento entre dos hombres en un establecimiento rural ubicado en ruta 1 km 72, Camino Voulminot, cerca de Pueblo Rivero (San José), terminó con uno de ellos muerto. Tras un llamado recibido por el Centro de Comando Unificado Departamental la Policía constató que un hombre mayor de edad yacía en el piso con sangre y sin signos vitales.