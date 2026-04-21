Tras 40 días, aparece en Bolivia la cuarta caja fuerte de Marset

¿Por qué se informa 40 días después sobre esta caja fuertes?

Respecto a por qué el hallazgo no se informó inmediatamente, explicó que la Policía retuvo la caja fuerte durante este periodo, porque a diferencia de las anteriores encontradas durante el operativo simultáneo en varias zonas de Santa Cruz de la Sierra, esta contenía divisas extranjeras, joyas y documentos de alto valor para la investigación.

Actualmente la caja fuerte no se encuentra en dependencias policiales, sino que fue depositado en la bóveda de un banco en la ciudad de La Paz, informó Oviedo.

El Ministro aclaró que se procedió de esta manera debido a que, presuntamente, la Fiscalía rechazó recibir el objeto tras el operativo. Ante esta negativa, se determinó entregar la custodia del artefacto al juzgado que actualmente atiende el caso por la denuncia de pérdida de objetos de valor en la propiedad donde se ocultaba el capo uruguayo.

Este hallazgo marca una diferencia respecto a los otros dos cofres encontrados en las propiedades de Marset. Dos semanas después del operativo, se realizó en Santa Cruz la apertura pública de otras dos cajas fuertes ante la presencia de la prensa, policías y fiscales; sin embargo, ambos objetos estaban vacíos y solo contenían tornillos, sin aportar ningún elemento relevante para las investigaciones.

Contenido de alto valor para la investigación en EEUU

Según el detalle brindado por el titular de Gobierno boliviano, el interior de la caja fuerte llevada a La Paz albergaba una cantidad significativa de efectivo en diversas monedas: dólares, euros, reales y bolivianos, además de relojes de lujo y joyas.

No obstante, las autoridades resaltan que el contenido más crítico para el avance de las investigaciones internacionales no es el dinero, sino dos elementos clave: un teléfono celular incautado que ya ha sido remitido a los Estados Unidos para su análisis forense y extracción de información y pasaportes adulterados (uno español) pertenecientes a Marset y a su compañera.

"Hemos tenido que cotejar la información porque con ese pasaporte falsificado ha hecho giras por países del Medio Oriente, países del Golfo, ha estado por Paraguay, Uruguay, Argentina, Bolivia. Entonces, era una persona que tenía su movimiento internacional. Todo eso se va investigando, todo eso se va acumulando", declaró.