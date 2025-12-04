Jerarca de Intendencia de Salto detesta el cargo en el que la puso Albisu: "Se me cae un huevo"

“Me importa un puto huevo el sueldo que me pagan; esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto. Agarré esto porque me dijeron: ‘Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado’. ¿Y qué hice yo? Agarro esto”, señaló la jerarca.

La directora habría dicho que Desarrollo Social le “embola” y se le “cae un huevo” el cargo que tiene en la comuna salteña.

“Carlitos (Albisu) lo tiene muy claro. Era: o agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces, elegí Desarrollo Social. Una vez más, María Eugenia se inmola”, apuntó.

Ga1mf07X0AAUUpz

Piden su renuncia

Luego de la difusión del audio, varios sectores políticos emitieron comunicados pidiendo la renuncia de la jerarca salteña.

El Partido Socialista consideró que los dichos son “inaceptables”, y que la jerarca se expresó “en forma despectiva e insensible en relación con la tarea que desempeña” y que durante su gestión “ha demostrado insensibilidad y falta de empatía”.

Por esos motivos, exhortaron a Albisu a “solicitar la renuncia inmediata”.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) aseguró que Taruselli “desvaloriza el área bajo su responsabilidad al mero hecho de ocupar cargos para su equipo” y que, de ser verdad lo dicho, “resultan incompatibles con la conducción de una política social seria y comprometida”.

Por su parte, la diputada suplente por Identidad Soberana, Natalia Pigurina, envió una carta a Albisu señalando que las expresiones atribuidas a Taruselli son “absolutamente impropias, ajenas al decoro e incompatibles con la investidura del cargo”.

Aseveró que las expresiones “revelan una total falta de compromiso con la función que desempeña”. “La falta de previsión y la ausencia de empatía evidencian una conducción ineficiente e insensible frente a la realidad social”, agrega la misiva redactada por Pigurina.