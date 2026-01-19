Frente Amplio definió su postura sobre el plan de obras de OSE y Ambiente

Sierra destacó que se trata de “la mayor inversión en la historia de OSE”, orientada a garantizar el derecho al agua potable, cuidando al mismo tiempo los recursos naturales y minimizando impactos negativos sobre el medio ambiente.

En el proceso de desarrollo del proyecto, se vienen realizando reuniones con productores rurales y gobiernos departamentales de las zonas donde se ejecutarán las obras, en busca de acuerdos y coordinación territorial.

Un proyecto para un mejor futuro

La diputada también subrayó la necesidad de que el costo que paga la población por el servicio se traduzca en una mejora visible de la calidad del suministro y en la reducción de inconvenientes para los usuarios.

“Este proyecto permitirá dejar atrás la incertidumbre permanente de muchos vecinos por la falta de agua”, afirmó Sierra, y sostuvo que garantizar el abastecimiento hasta 2045 es no solo un compromiso del actual gobierno, sino una política de Estado que trasciende a los partidos políticos.