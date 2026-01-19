El paquete de obras anunciado por el Ministerio de Ambiente y OSE para asegurar el acceso al agua potable hasta el año 2045 comenzará a discutirse en el Parlamento. Este martes 20 de enero, el ministro Edgardo Ortuño y autoridades del ente comparecerán ante la Comisión Permanente para explicar los alcances del proyecto.
Agua potable
Frente Amplio definió su postura sobre el plan de obras de OSE y Ambiente
El plan de obras de OSE y Ambiente tiene el objetivo de garantizar agua potable en el área metropolitana, el Frente Amplio ya definió su postura al respecto.