Política

Agua potable

Frente Amplio definió su postura sobre el plan de obras de OSE y Ambiente

El plan de obras de OSE y Ambiente tiene el objetivo de garantizar agua potable en el área metropolitana, el Frente Amplio ya definió su postura al respecto.

Desde el Frente Amplio, la diputada Julieta Sierra habló sobre el plan de obras de OSE y Ambiente.

 Comunicación Sur
Por Redacción de Caras y Caretas

El paquete de obras anunciado por el Ministerio de Ambiente y OSE para asegurar el acceso al agua potable hasta el año 2045 comenzará a discutirse en el Parlamento. Este martes 20 de enero, el ministro Edgardo Ortuño y autoridades del ente comparecerán ante la Comisión Permanente para explicar los alcances del proyecto.

Desde el Frente Amplio, la diputada Julieta Sierra expresó un respaldo explícito a la iniciativa y remarcó que la prioridad esté puesta en el área metropolitana, donde se vivieron los impactos más severos de la última sequía. “Fue allí donde muchos vecinos se quedaron sin agua en sus casas o debieron consumir agua con sal”, recordó.

Agua hasta 2045

Según explicó la legisladora, el plan prevé la incorporación de nuevas plantas potabilizadoras y el refuerzo de la séptima línea de bombeo, con el objetivo de evitar cortes en los puntos más críticos del sistema. Estas obras permitirán fortalecer la infraestructura y reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

Sierra destacó que se trata de “la mayor inversión en la historia de OSE”, orientada a garantizar el derecho al agua potable, cuidando al mismo tiempo los recursos naturales y minimizando impactos negativos sobre el medio ambiente.

En el proceso de desarrollo del proyecto, se vienen realizando reuniones con productores rurales y gobiernos departamentales de las zonas donde se ejecutarán las obras, en busca de acuerdos y coordinación territorial.

Un proyecto para un mejor futuro

La diputada también subrayó la necesidad de que el costo que paga la población por el servicio se traduzca en una mejora visible de la calidad del suministro y en la reducción de inconvenientes para los usuarios.

“Este proyecto permitirá dejar atrás la incertidumbre permanente de muchos vecinos por la falta de agua”, afirmó Sierra, y sostuvo que garantizar el abastecimiento hasta 2045 es no solo un compromiso del actual gobierno, sino una política de Estado que trasciende a los partidos políticos.

