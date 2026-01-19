Orsi pedirá al Legislativo ratificar cuanto antes el acuerdo Mercosur-UE

Orsi pidió una rápida ratificación del Legislativo

Orsi afirmó que desde el Poder Ejecutivo se solicitará al Legislativo uruguayo que la ratificación se dé lo más pronto posible. “No sólo nosotros vamos a hacer eso, sino que algunos presidentes que ahí estuvieron lo manifestaban, que van a apurar el proceso legislativo, que es necesario. Evidentemente todos estamos muy expectantes de ese largo proceso que va a ocurrir en Europa, pero nosotros también tenemos que hacer nuestros deberes”, señaló Orsi. El Mercosur también deberá discutir en los próximos meses cómo se distribuirán internamente las cuotas de exportación con arancel cero al mercado europeo.

Los parlamentos de los cuatro países miembros del Mercosur –Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay– deberán ratificar el acuerdo comercial para que este entre en vigor. Por el lado europeo, la aprobación corresponde al Parlamento Europeo y no a los parlamentos nacionales, dado que el pilar comercial es una competencia exclusiva de la UE.

Acuerdo provocará crecimiento y empleo

El presidente, Yamandú Orsi, destacó la importancia que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tiene para Uruguay y recordó que actualmente la Unión Europea es el “tercer socio comercial en bienes” del país.

El mandatario apuntó que, según las estimaciones que tiene gobierno uruguayo, el acuerdo implicará “un crecimiento de un punto y medio del PBI, un aumento de las exportaciones cercano al 4% y un incremento en el empleo de medio punto”.

“Estos números expresan una clara determinación: para países con una escala como la nuestra, integrarse al mundo es una condición indispensable para el desarrollo”, subrayó Orsi.

La ganancia más inmediata, claramente, es para el sector cárnico, mientras que otros productos, como la lana y la pesca, también obtendrán beneficios a partir de la reducción arancelaria.

Yamandú Orsi señaló por contrapartida que, “toda la manufactura no asociada a recursos naturales que vende a la región se va a ver desafiada porque va a enfrentar mayor competencia”, y mencionó especialmente a los productos químicos y farmacéuticos y a la industria automotriz.