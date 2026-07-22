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Política injerencia |

Propaganda para justificar agresión

Cuba rechaza el informe del Departamento de Estado de EEUU y lo califica de "panfleto mendaz"

El gobierno de Cuba rechaza el reporte del Departamento de Estado de EEUU por considerarlo propaganda para justificar agresión militar contra la isla.

Cuba rechaza acusaciones.

Cuba rechaza acusaciones.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una dura declaración oficial en la que rechaza "en los términos más enérgicos" el informe publicado este 20 de julio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual acusa a la isla de ejercer una supuesta influencia subversiva contra la seguridad de la nación norteamericana.

Desde la Cancillería cubana tildaron el documento de "panfleto de propaganda" diseñado para fabricar un consenso artificial que pretenda justificar una eventual agresión militar y perpetuar el "castigo colectivo" mediante el estrangulamiento económico contra el pueblo cubano.

Denuncia de hipocresía e injerencia

El comunicado del Gobierno cubano señala la profunda contradicción de Washington al acusar a La Habana de desestabilización. El texto recuerda que es precisamente el presupuesto federal estadounidense el que destina anualmente decenas de millones de dólares a promover la subversión interna en la isla, al tiempo que EE. UU. mantiene un historial probado de injerencia en procesos electorales, agresiones a estados soberanos y ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales.

Asimismo, la Cancillería reiteró que la inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo es "ilegitima" y carece de pruebas sustanciales, incluso ante las propias agencias de inteligencia estadounidenses. A su vez, denunció que en territorio norteamericano operan con total impunidad financistas y organizadores de actos violentos contra la nación caribeña.

Alerta ante un "neomacartismo"

El reporte estadounidense se inserta en la narrativa del denominado "terrorismo de izquierda", una concepción promovida por el secretario de Estado, Marco Rubio. Según la declaración oficial de La Habana, este marco conceptual persigue instaurar una nueva ola de "neomacartismo" dentro de Estados Unidos para criminalizar a los movimientos progresistas y reprimir la creciente solidaridad de los propios ciudadanos estadounidenses con Cuba.

Finalmente, el comunicado reafirma la voluntad de Cuba de continuar cultivando lazos de amistad con el pueblo e instituciones de Estados Unidos sobre la base del Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la Convención de Viena, recordando el histórico y sistemático aislamiento que sufre la administración estadounidense en la ONU debido al mantenimiento del bloqueo.

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