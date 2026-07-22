El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba emitió una dura declaración oficial en la que rechaza "en los términos más enérgicos" el informe publicado este 20 de julio por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual acusa a la isla de ejercer una supuesta influencia subversiva contra la seguridad de la nación norteamericana.
Propaganda para justificar agresión
Cuba rechaza el informe del Departamento de Estado de EEUU y lo califica de "panfleto mendaz"
El gobierno de Cuba rechaza el reporte del Departamento de Estado de EEUU por considerarlo propaganda para justificar agresión militar contra la isla.