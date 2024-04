Un llamado de emergencia al gobierno nacional por el dengue

Quitar el impuesto al valor agregado sobre estos productos no solo los haría más accesibles para la población en general, sino que también incentivaría su uso masivo, contribuyendo así a reducir la incidencia del dengue. Esta medida no solo beneficiaría a quienes residen en zonas afectadas por la epidemia, sino que tendría un impacto positivo a nivel nacional en la prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos.

En segundo lugar, el gobierno nacional debe sí o sí focalizarse en asegurar el abastecimiento y producción de mayor cantidad de repelentes.

Campañas de prevención

Además, es necesario fortalecer las campañas de concientización y prevención en toda la población. La información y la educación son armas poderosas en la lucha contra el dengue. Es fundamental que cada ciudadano entienda la importancia de eliminar criaderos de mosquitos en sus hogares y de protegerse adecuadamente contra las picaduras.

No podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta emergencia sanitaria. El dengue no espera y cada día cuenta. Exhorto al gobierno nacional a que tome acciones inmediatas y efectivas para controlar esta epidemia y proteger la salud y el bienestar de todos los uruguayos. El tiempo para actuar es ahora, no podemos permitir que más vidas se pierdan por falta de medidas preventivas y acceso a recursos básicos de protección.