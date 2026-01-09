Atenti: advierte Paraguay que cláusulas de salvaguarda no forman parte del acuerdo Mercosur-UE

Bloque comercial

El acuerdo comercial entre los dos bloques, que generaría un mercado de libre comercio de más de 700 millones de consumidores, lleva negociándose 26 años, y su rúbrica estaba prevista para la cumbre del Mercosur que tuvo lugar el 20 de diciembre en Foz de Iguazú (sur de Brasil).

Ese mes, el Parlamento europeo aprobó los mecanismos de salvaguarda para las importaciones agrícolas vinculadas al acuerdo.

Sin embargo, la firma se aplazó a pedido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que solicitó más tiempo para asegurarse de que los productores agropecuarios de su país no se van a ver perjudicados por la entrada masiva de productos del Mercosur.

Este viernes, la parte europea aprobó el acuerdo después de que, finalmente, Italia venciera sus reticencias y votara a favor, creando así la mayoría suficiente para que saliera adelante.

Texto rígido

El texto aprobado es más rígido que el de la propuesta original presentada por la Comisión Europea en setiembre, y permite que los países europeos puedan denunciar en Bruselas eventuales perjuicios competitivos, dando inicio a investigaciones que podrían derivar en la suspensión de las preferencias de entrada a los productos del Mercosur.

Ramírez Lezcano calificó las negociaciones como "intensas" y destacó que "va a potenciar la factibilidad de fortalecer las instituciones y el sistema productivo entre otros elementos".

"Aquí hay un acuerdo equilibrado donde la insatisfacción de las dos partes ha sido una realidad a lo largo de las negociaciones, pero lo que obtuvimos es un acuerdo equilibrado que contempla, en el caso de los países que integramos el Mercosur, lo principales y prioritarios intereses de cada una de las naciones", aseguró el diplomático.

Asimismo, celebró que Paraguay obtuvo algunos beneficios adicionales como cuotas de 50.000 toneladas de azúcar y 1.500 toneladas de carne porcina, además de una cuota especial que incrementará la exportación de autopartes, entre otras cosas.

(Sputnik)