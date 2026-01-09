Hacete socio para acceder a este contenido

Política Mario Lubetkin | Venezuela |

relaciones

Lubetkin se sincera: Uruguay no reconoce al actual gobierno de Venezuela

“A las actuales autoridades de Venezuela nosotros nunca las reconocimos (…) No fue elegido democráticamente”, sentenció Lubetkin.

Gobierno uruguayo no reconoce a Delcy Rodríguez.

Por Redacción Caras y Caretas

El canciller Mario Lubetkin fue claro al afirmar que el Gobierno uruguayo no reconoce al actual gobierno venezolano encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez. “A las actuales autoridades de Venezuela nosotros nunca las reconocimos (…) No fue elegido democráticamente”, sentenció.

Cuestionó, además, la forma de actuar de las actuales autoridades venezolanas y sostuvo que la salida “no es por las armas, es por el diálogo”.

Lubetkin ratificó que, a su juicio, la situación de Venezuela es “condenable” y “desequilibra el escenario internacional”. “Entramos en una zona roja de enorme peligro para la comunidad internacional”, advirtió.

Agregó que Uruguay no reconoce a las actuales autoridades venezolanas. “A las actuales autoridades de Venezuela nosotros nunca las reconocimos. Y de la misma forma que no reconocemos a (Nicolás) Maduro no reconocemos a quien hoy se ha puesto en su lugar”, afirmó, y agregó: “No fue elegido democráticamente”.

Nada está claro en Venezuela

Reflexionando sobre la situación actual, dijo “realmente no está claro” lo que ocurre. “Tenemos más preguntas que respuestas. ¿Alguien se anima a decir cómo se desarrollan los acontecimientos?”, expresó.

Y reiteró que la posición del gobierno uruguayo apunta a la estabilidad de Venezuela. “Queremos que Venezuela vaya hacia la estabilidad”, dijo.

“Estamos buscando que bajen las tensiones en Venezuela, que haya escenarios de participación. Que los venezolanos resuelvan entre ellos la situación porque actores que están jugando hay muchos, porque se entrecruzan intereses”, enfatizó.

Insistió en que “no es por las armas que se va a resolver este problema, es por el diálogo”. “Si Uruguay puede ayudar a que por el diálogo se encamine la situación, vamos a estar en primera fila”, aseguró el canciller sin condenar en ningún momento la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Cruces

El jueves, el presidente Yamandú Orsi dijo que la salida de Maduro del gobierno sería una buena noticia "en la medida que el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia, sí, sino es lo mismo pero con otro color".

Su afirmación fue cuestionada por el canciller de Venezuela, Iván Gil, quién le recomendó al mandatario “preocuparse por los problemas de Uruguay”.

