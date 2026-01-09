Internacional Antifascista expresó que dichos de Orsi constituyen una "violación" al derecho internacional

"Se señala que ningún tratado internacional autoriza capturar presidentes extranjeros por acusaciones penales unilaterales; para ello, debe existir una orden de arresto de un tribunal internacional, la cual no existe en el caso del Presidente Nicolás Maduro. Las acciones que fueron calificadas como "buena noticia" incluyen:

• El secuestro de un Jefe de Estado de un país latinoamericano.

• El secuestro de una diputada.

• El asesinato de más de 100 personas, entre civiles y militares.

• El bombardeo de zonas militares, residenciales, educativas y de acopio de medicamentos, como el almacén del programa de diálisis y nefrología de La Guaira. (Se destaca que el gobierno de Brasil anunció el envío de 40 toneladas de medicamentos para garantizar tratamientos de hemodiálisis).

La intervención militar estadounidense atenta contra la declaración de la Celac del año 2014, que proclama a América Latina y el Caribe como ZONA DE PAZ. Dicho acuerdo manifiesta el compromiso con la solución pacífica de controversias para desterrar el uso de la fuerza en la región; cabe recordar que Uruguay asumirá este año la presidencia pro témpore de dicho organismo".

"Dichos de Orsi contradicen las declaraciones oficiales que el gobierno uruguayo realizó:

1. El 3 de enero, la Cancillería expresó que Uruguay rechaza la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar el Derecho Internacional.

2. El 4 de enero, en una declaración conjunta con Brasil, Chile, Colombia, México y España, se manifestó que estas acciones son un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional, siendo incompatibles con el derecho internacional.

"Históricamente, el Estado uruguayo adhiere a la Doctrina Estrada, la cual plantea el principio de no intervención (evitando juzgar gobiernos ajenos para no incurrir en injerencia) y el derecho a la autodeterminación de las naciones para organizar sus instituciones de forma autónoma".

Resolución de la Internacional Antifascista

"Las declaraciones del presidente Orsi constituyen una violación a las normas internacionales y a los principios históricos del país. Por lo tanto, la Internacional Antifascista Capítulo Uruguay resuelve:

• Rechazar dichas declaraciones.

• Exhortar al gobierno a atenerse al respeto de los acuerdos internacionales a los que el país adhiere.

• Exigir al gobierno una postura clara de rechazo al secuestro por parte de EEUU del Presidente Nicolás Maduro y la Diputada Cilia Flores".

