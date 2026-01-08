Unión Europea vota este viernes el TLC con el Mercosur y si hay mayoría se podría firmar el lunes

New_college_banner_1920x640

Los países de la UE que ya se han expresado en contra del TLC con el Mercosur

Algunos países como ya anunciaron su postura contraria. Por ejemplo, Irlanda lo hizo público a través de un comunicado de su vice primer ministro Simon Harris. “La posición del gobierno sobre Mercosur siempre ha sido clara: no apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado”, expresó el jerarca irlandés.

Harris se quejó de las concesiones hechas por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones de su país: "Desgraciadamente, el resultado de esta negociación es que, aunque la UE ha aceptado una serie de medidas adicionales, estas no son suficientes para satisfacer a nuestros ciudadanos".

La posición de Irlanda se suma al rechazo ya expresado por Francia, Hungría y Polonia.

No obstante, la oposición de Francia, Polonia, Hungría e Irlanda no debería impedir que la Comisión Europea obtenga el visto bueno de una mayoría de los 27 países miembros de la UE, en la votación que se realizará en Bruselas (Bélgica).