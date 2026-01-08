Hacete socio para acceder a este contenido

Política Mercosur | TLC |

¿Quién tranca?

Unión Europea vota este viernes el TLC con el Mercosur y si hay mayoría se podría firmar el lunes

Los 27 países que forman parte de la Unión Europea se reunirán este viernes 9 de enero en Bruselas para votar a favor o en contra del TLC con el Mercosur.

Días clave para la firma del TLC entre la UE y el Mercosur. 
Por Redacción Caras y Caretas

El Consejo de la Unión Europea (UE) podría adoptar este viernes el Tratado de Libre Comercio (TLC) negociado desde 1999 con el Mercado Común del Sur (Mercosur), pese al rechazo de algunos de sus países, lo que permitiría a la titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen firmar el acuerdo el próximo lunes 12 de enero.

El acuerdo se iba a firmar el 20 de diciembre en la última Cumbre del Mercosur realizada en Foz do Iguaçu (Brasil), pero a último momento, desde la UE se anunció una postergación en la discusión interna.

Los 27 países de la UE están convocados este viernes 9 de enero para votar a favor o en contra del TLC con el Mercosur; y si hay mayoría a favor el acuerdo se puede firmar a comienzos de la semana que viene.

Los países de la UE que ya se han expresado en contra del TLC con el Mercosur

Algunos países como ya anunciaron su postura contraria. Por ejemplo, Irlanda lo hizo público a través de un comunicado de su vice primer ministro Simon Harris. “La posición del gobierno sobre Mercosur siempre ha sido clara: no apoyamos el acuerdo en la forma en que fue presentado”, expresó el jerarca irlandés.

Harris se quejó de las concesiones hechas por la Comisión Europea para abordar las preocupaciones de su país: "Desgraciadamente, el resultado de esta negociación es que, aunque la UE ha aceptado una serie de medidas adicionales, estas no son suficientes para satisfacer a nuestros ciudadanos".

La posición de Irlanda se suma al rechazo ya expresado por Francia, Hungría y Polonia.

No obstante, la oposición de Francia, Polonia, Hungría e Irlanda no debería impedir que la Comisión Europea obtenga el visto bueno de una mayoría de los 27 países miembros de la UE, en la votación que se realizará en Bruselas (Bélgica).

