Uruguay condenó el ataque aéreo de Israel contra Catar

Israel ataca

El martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un ataque de precisión contra el liderazgo superior del movimiento palestino Hamás en Doha, consignó por su parte la Agencia Sputnik.

Más tarde, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó que Israel asume la responsabilidad por el ataque.

Por su parte, Hamás afirmó en un comunicado que el intento israelí de asesinar a los miembros de su delegación en Doha fracasó; sin embargo, admitió que el ataque se cobró la vida de seis personas.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y 11 meses supera los 64.600 y el número de heridos está por encima de los 163.300, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo de 2025, Israel reanudó la ofensiva bélica, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.