Joven 18 años fue imputado por triple homicidio en una boca del Cerro

Cáceres Correa, medio hermano de Alberto "Betito" Suárez Correa, había sido trasladado en mayo desde este año desde el Penal de Libertad hacia la Unidad 25 de máxima seguridad en el exComcar, luego de ser señalado como autor intelectual del triple homicidio. Según los investigadores, el delincuente controlaba varias bocas de droga del Cerro de Montevideo desde la cárcel e incluso tenía monitoreo por cámaras desde un celular.

Casa en el Cerro donde el joven habría cometido el crimen.

Los dos jóvenes detenidos en Buenos Aires

La investigación a cargo del Departamento de Homicidios de la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional logró identificar a los dos de los autores del crimen (el joven de 18 años y otro 19) y detenidos en Buenos Aires a donde se habían fugado.

El Ministerio del Interior destacó el trabajo coordinado con la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol que permitió emitir una orden de captura internacional para ambos.

El joven de 18 años fue detenido por las autoridades argentinas cuando intentaba viajar desde Argentina a Uruguay, y fue extraditado el miércoles a Montevideo.

Primer joven imputado y se espera por la llegada del otro

Posteriormente, la Justicia dispuso su imputación por un delito de homicidio complejo muy especialmente agravado por concurso y en calidad de cómplice y se determinó como medida cautelar, la prisión preventiva para el joven por 180 días.

Para el otro autor del triple homicidio, se espera su traslado a Montevideo para ser sometido a la Justicia al igual que el anterior.

Se espera que en las próximas horas sea extraditado el joven de 19 años, que había sido detenido el pasado 16 de julio