convenio | Hospital de Clínicas

Convenio entre el Clínicas y el INDT

Uruguay desarrollará una nueva terapia celular para tratar cánceres hematológicos

El desarrollo de un nuevo tratamiento oncológico es un objetivo del convenio entre el Hospital de Clínicas y el Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes.

Por Redacción Caras y Caretas

El convenio firmado entre el Hospital de Clínicas y el Instituto Nacional de Donaciones y Trasplantes (INDT) significa “un salto cualitativo para el país”, aseguró la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg. El objetivo es desarrollar terapias celulares innovadoras para tratar diversos tipos de cánceres hematológicos, informó el director del Clínicas, Álvaro Villar.

La firma del acuerdo se concretó este miércoles 8 de abril en la sede del Ministerio de Salud Pública (MSP), con el objetivo de establecer criterios generales para aplicar en el funcionamiento del Centro de Producción de Terapias Avanzadas (Ceprotea), lugar donde se desarrollarán las terapias celulares innovadoras, “que están dando muy buenos resultados en el resto del mundo”, adelantó la secretaria de Estado.

Al respecto, Lustemberg repasó las etapas por las que atravesó la creación de este centro, que data del año 2017, y detalló la misión específica del instituto “este Gobierno tiene como objetivo llegar con salud de calidad y oportuna a todos los que la necesiten”, subrayó.

Tratamiento innovador en Uruguay para

Por su parte, Villar detalló que este laboratorio de alta tecnología trabajará en las terapias celulares que serán utilizadas en tratamientos de algunos tipos de cáncer hematológico.

Es una técnica de avanzada, muy compleja que estará a disposición de nuestros pacientes”, remarcó el director del Clínicas.

Explicó que este tipo de terapias lograron resultados muy buenos a nivel mundial y también en los primeros casos aplicados en la fundación Pérez Scremini, en Uruguay. Por eso, el acuerdo implica mejorar el acceso de toda la población a estas terapias y extenderlas a otros tipos de cánceres.

En la mesa de oradores, también estuvieron presentes, la encargada del instituto, Adriana Tiscornia, y la responsable de la cátedra de Hematología de la Universidad de la República, Sofía Grille.

