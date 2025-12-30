Convenio entre ASSE y Udelar integra a Hospital de Clínicas al Sistema de Salud

* Internación

* Consultas especializadas

* Procedimientos diagnósticos y terapéuticos

* Prestaciones de alta complejidad que no puedan resolverse en otros centros del sistema público

Además, se garantiza la provisión de medicamentos, tanto en el período de internación como luego de obtener el alta médica.

Por otra parte, se impulsa el desarrollo de áreas estratégicas como oncología, salud mental, rehabilitación, neurocirugía, oftalmología y formación de recursos humanos. Además, el acuerdo promueve la incorporación de tecnologías sanitarias, la interoperabilidad de los sistemas de información y el fortalecimiento de la investigación clínica.

Esta modalidad fue concebida como una forma de optimizar la atención de los usuarios del sistema público, evitar duplicaciones y mejorar la eficiencia del gasto, sobre todo en especialidades de alta complejidad. Este acuerdo rige por cinco años y su renovación será automática.

En cuanto al ámbito territorial, comprende a la región metropolitana y amplias zonas del este del país: Montevideo, Canelones, Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo, entre otros.

Financiamiento y sostenibilidad

El centro universitario recibirá fondos estatales, para optimizar recursos y consolidar la Red Interinstitucional de Efectores Públicos de Salud en Uruguay.

El convenio asegura una transferencia de recursos desde ASSE de 550 millones de pesos para el funcionamiento asistencial del Clínicas, sumada a una partida de hasta 150 millones de pesos para medicamentos. En tanto, el MEF le otorga 150 millones de pesos anuales, un monto ajustable según los costos del sistema de salud.

Estos recursos se suman al financiamiento que la Udelar destina al hospital, para garantizar la sostenibilidad del modelo y evitar superposiciones presupuestales. El convenio crea una comisión de coordinación y seguimiento integrada por representantes del MSP, ASSE y Udelar, para monitorear el cumplimiento de los compromisos asumidos, evaluar resultados y definir prioridades y mejoras continuas.

"Decisiones que impacten en la vida de la gente"

“Hoy es un día muy importante para el SNIS”, reafirmó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, quien celebró la firma del convenio antes de finalizar el año 2025. “Para que sucedan las cosas, hay que gestionar, actuar y tomar decisiones políticas que impacten en la vida de la gente”, enfatizó.

La ministra explicó que este convenio sustituye al firmado en 2016, para mejorar la organización de la asistencia de más de 1,3 millones de usuarios que se encuentran bajo la cobertura de ASSE. Afirmó que el acuerdo integra al Clínicas al SNIS como nunca se hizo.

También confirmó que el hospital universitario será el centro de referencia del segundo y tercer nivel de atención del fututo Hospital de la Costa y que el Centro Hospitalario Pereira Rossell se ubicará como principal espacio para la atención pediátrica y de la mujer. En este contexto, aseguró que esta administración hará un "shock" de recursos humanos, de tecnología, de infraestructura y de sistemas de información, incluyendo inteligencia artificial.

Autoridades destacaron valor histórico del acuerdo

El titular del MEF, Gabriel Oddone, hizo énfasis en el uso eficiente de los recursos, valoró el sistema de protección social del país y, en forma particular, destacó el sanitario, sobre el que ponderó su reconocimiento en el exterior.

“Este Gobierno vino a cumplir, y estamos cumpliendo”, aseguró, por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, quien señaló que la concreción del acuerdo es un hito “histórico e icónico” porque, además, establece una necesaria georreferenciación que permitirá la atención de personas provenientes de distintos puntos del país. Dijo que este convenio “es gestión, es impulsar el conocimiento y es trabajar para la gente”, dijo.

Por su lado, el director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, indicó que este acuerdo describe el rol social de ASSE y la concepción del MSP, además de la labor del MEF en la construcción de la política social del país. Insistió en que en esta segunda etapa de la reforma sanitaria es fundamental garantizar, no solo la cobertura, sino también la calidad de la atención. El jerarca agregó que los mecanismos de la Udelar son compatibles con la forma de tomar decisiones del resto del sistema.

El decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, remarcó la importancia de que el Clínicas integre el SNIS. “Este acuerdo nos marca una ruta clara sobre la que cada uno deberá hacer honor a los compromisos asumidos”, sostuvo. “El hospital asume los riesgos de estar a la altura de brindar la asistencia de calidad que los uruguayos merecen”, añadió.