¿URUGUAY es una isla en el MUNDO?

En la era de la información, la desinformación es cada vez mayor en este bendito Uruguay. Hace ya una semana que la mayor fuerza política del Uruguay festejo los 54 años del primer acto de masas realizado en 1971. Un gran acto, para un momento histórico que vive nuestro país, el cuarto Gobierno de la fuerza política llamada Frente Amplio.

Los discursos de los tres candidatos a la intendencia por Montevideo, Mario Bergara, Verónica Piñeiro y Salvador Schelotto, fueron bueno, muy buenos, pues ellos irán por el octavo gobierno departamental frenteamplista en la capital del país. Cada uno hablo de lo que mejor creyó para captar votos para su sector. El cuarto orador, el presidente del Frente Amplio Pereira fue el que más hablo, pero tal vez el que menos dijo.

Hoy día los oradores del frente solo se refieren a lo interno, al parecer el Uruguay es el ombligo del mundo. La derecha de este país solo comenta, más bien por lo bajo, lo bien que le van a los gobiernos de derecha del mundo. Solo están en la onda de lo mal que pueda ir a los gobiernos de Venezuela, Nicaragua, Cuba o Irán. Pero nada dicen de que países como Cuba que hace ya más de 60 años que están bloqueados económicamente. Los cuatro países que aquí se nombran no pueden comercializar nada pues las grandes potencias imperiales se lo impiden. Hoy la izquierda del mundo casi ha desaparecido de del espectro político de Europa. La corrupción fue lo que más realizo el el gobierno de ¨los cajetillas blancos¨, pero al parecer el Frente Amplio casi no opina.

En el plano internacional Israel está cometiendo un atroz de exterminio de los palestinos, donde asesinan decenas y cientos por día, ya no solo en la franja de Gaza, sino en toda Cisjordania. No hay una fuerte discusión sobre dicho tema. Si lo hubo cuando Hamas ataco, como reacción de lo que están sufriendo, el territorio israelí, y los soldados estaban ¨durmiendo la siesta¨. Por eso sufrieron una tremenda derrota, política, moral y militar. Son si una máquina de guerra con ideología Nazista que solo piensa en robar tierras y asesinar en nombre de dios, porque ellos son los elegidos. Pero también existen cosas en las que el frente amplio no da su opinión y si opina es tan vaga que no saber qué decir, es más Cantinflas es un poroto al lado de todo esto. Hace ya años que el tema de las misiones de paz deberían de haber desaparecido. El ejemplo más claro es las tropas en Haití y/o en el Congo donde hay cientos de soldados ¨mercenarios¨ uruguayos para preservar y cuidar los intereses económicos de los ricos tanto locales como extranjeros. Por lo tanto los pueblos quedan por afuera y esos son los que se rebelan contra el poder. El gran problema es que el gobierno de turno ¨debe de estar bien con todo el mundo¨.

¿La fuerza política de ese gobierno también? La izquierda en mundo entero siempre tuvo una opinión, es parte de la ideología. La izquierda siempre estuvo contra la guerra, porque en ella los únicos perjudicados son los pueblos, los de a pie. Al parecer hoy hay que proteger al poderoso, al gran capital a los imperios. Días pasados un compañero, que se exilió en Europa, volvió en 84 y se fue en el 87, porque allí estaba su familia, sus amigos y su nueva forma de vivir me preguntaba: ¿qué opina el frente de las diferentes guerras que hay en el mundo. Europa se arma para la conquista de Asia y África? Porque en Europa ya no existe la izquierda, los tambores de la guerra retumban muy fuerte y es en base a ello que la economía europea se mantiene.

Seguro que a los uruguayos de a pie, al pobre poco le preocupa esas guerra en la lejanía, que para los tiempos modernos ya no lo es tanto. El botón rojo de la guerra atómica esta hoy muy latente. En muchas ocasiones decimos que la historia se repite, los más veteranos recordamos las viejas películas del oeste, cuando veíamos que el hombre blanco armaba a los indios de fusiles y eran los mismos que se vendían al ejército. Ganancia por partida doble.

En Uruguay se hizo una gran movida de luto por la muerte de un soldado, que fue a matar o morir, pero cuando esos mismos soldados van a robar, ¿recuerdan el Cáliz de oro de un templo religioso? ¿Y las violaciones niñas, niños y joven es Haití, eso no es válido, al parecer está bien? Al parecer está bien que no se allá invitado a los Gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, cuando asumió el gobierno del Frente Amplio. Todo indica que es porque el imperio así lo quiso.

Como decía un viejo militante – yo coincido con el – la izquierda es Rosa Luxemburgo, la Comuna de Paris, la lucha por el 1 de Mayo. Es Cuba junto al Che, a Fidel, al comandante Almeida, la defensa de Cuba en la invasión a la Bahía de Cochino. Es la defensa de la memoria de Salvador Allende y Pablo Neruda junto a su Chile querido. Es la defensa de Viet Nam de los franceses y los EE.UU. que envió 650.000 soldados bien equipados ´para reducir a la edad de piedra¨ a Viet Nam del Norte. Allí se arrojaron más bombas que en toda la segunda guerra mundial, solo en 15 días sobre su capital Hanói se arrojaron el equivalente a casi 6 bombas de las arrojadas en Hiroshima. Pero la izquierda es ver porque asesinaron al arzobispo salvadoreño Oscar Romero, al cual estuvo implicada la CIA y sicarios de la derecha, asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa. La izquierda es el grito de porque asesinaron porque asesinaron el 9 de abril de 1948 a Jorge Gaitán en Colombia, primer asesinato de la reciente creada CIA, con secuelas de violencia hasta el dia de hoy. Ser de izquierda significa en nuestro país, nunca mas dictadura, que creada y organizada por la derecha uruguaya, con militares y civiles a través del Plan Cóndor y dejo como saldo cientos de desaparecido.

La izquierda es lo que dijo el primer intendente de izquierda de Montevideo que dijo ¨antes de tapar un pozo prefiero darle de comer a un niño¨. Pero jamás será dar cargo a dedo solo por ser una cara bonita.