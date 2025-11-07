Uruguay fue electo para integrar el Consejo Ejecutivo de la Unesco

Señala el ministerio que “la incorporación de Uruguay permite asumir un papel aún más activo en la elaboración de políticas globales orientadas a la construcción de la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible en ámbitos como educación pública, patrimonio cultural, inclusión digital y libertad de expresión, en una labor conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y Cultura".

Este logro fue celebrado como consecuencia del “compromiso histórico del país con el multilateralismo y, en particular, con la labor de la Unesco y también es una oportunidad más de proyección internacional del país y su tradicional política exterior basada en la defensa del derecho internacional, el diálogo y la cooperación”.

Así tendrá un papel más activo en la elaboración de políticas globales en paz, educación, cultura e inclusión digital.



Además, la UNESCO adoptó la Recomendación sobre la Ética de las Neurotecnologías, que… pic.twitter.com/fQQupBm30g — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) November 7, 2025

Cumbre de Unesco

Además, el miércoles, la Unesco adoptó de la Recomendación sobre la Ética de las Neurotecnologías que busca garantizar que la neurotecnología contribuya a mejorar la vida de quienes más lo necesitan, sin poner en peligro los derechos humanos.

El nuevo instrumento normativo de la de la insta a los gobiernos a garantizar que la neurotecnología siga siendo inclusiva y asequible, al tiempo que establece salvaguardias para preservar la inviolabilidad de la mente humana.