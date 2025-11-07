Hacete socio para acceder a este contenido

Ministerio de Relaciones Exteriores

reconocimiento

Uruguay fue electo para integrar el Consejo Ejecutivo de la Unesco

Con 119 votos a favor, Uruguay fue elegido para el Consejo de la Unesco en la 43ª Conferencia General del organismo que se celebra en Uzbekistán.

Cumbre de la Unesco en Uzbekistán.
Indica la Cancillería que "Uruguay fue elegido para integrar el Consejo Ejecutivo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por un período de cuatro años".

La designación se realizó en la mañana de este viernes, durante la 43ª Conferencia General de la Unesco que se celebra en Uzbekistán, en la que Uruguay obtuvo 119 votos de los Estados miembros presentes y fue designado para integrar el Consejo Ejecutivo del organismo.

Señala el ministerio que “la incorporación de Uruguay permite asumir un papel aún más activo en la elaboración de políticas globales orientadas a la construcción de la paz, la cooperación internacional y el desarrollo sostenible en ámbitos como educación pública, patrimonio cultural, inclusión digital y libertad de expresión, en una labor conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Educación y Cultura".

Este logro fue celebrado como consecuencia del “compromiso histórico del país con el multilateralismo y, en particular, con la labor de la Unesco y también es una oportunidad más de proyección internacional del país y su tradicional política exterior basada en la defensa del derecho internacional, el diálogo y la cooperación”.

Cumbre de Unesco

Además, el miércoles, la Unesco adoptó de la Recomendación sobre la Ética de las Neurotecnologías que busca garantizar que la neurotecnología contribuya a mejorar la vida de quienes más lo necesitan, sin poner en peligro los derechos humanos.

El nuevo instrumento normativo de la de la insta a los gobiernos a garantizar que la neurotecnología siga siendo inclusiva y asequible, al tiempo que establece salvaguardias para preservar la inviolabilidad de la mente humana.

