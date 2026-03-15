Uruguay gestiona con EE.UU. la posible incorporación de un patrullero oceánico de la Guardia Costera

Durante su extensa trayectoria operativa, el Dauntless participó en múltiples misiones de seguridad marítima y rescate. Entre sus intervenciones más recordadas se encuentran tareas vinculadas al éxodo cubano del Mariel en 1980 y operaciones de recuperación tras el desastre del transbordador espacial Space Shuttle Challenger en 1986. Además, el buque acumuló numerosos reconocimientos por su desempeño en la lucha contra el narcotráfico, el combate al tráfico ilegal de personas y operaciones de búsqueda y rescate.

La embarcación décima unidad construida dentro de su clase desplaza unas 1.150 toneladas y tiene 64 metros de eslora. Está equipada con un cañón automático Bushmaster de 25 milímetros y dos ametralladoras calibre. Además de contar con una plataforma para helicópteros y condiciones de habitabilidad que permiten despliegues prolongados.

Por sus características, se trata de un patrullero de porte medio pensado para misiones de vigilancia marítima y control en zonas cercanas a la costa, más que para patrullas oceánicas de largo alcance. En el esquema de la Armada Nacional de Uruguay, una nave de este tipo podría cubrir el segmento operativo entre los patrulleros costeros como los de tipo Marine Protector o Chamsuri y los futuros patrulleros oceánicos (OPV) proyectados para la flota.

Incógnitas

Sin embargo, la posible incorporación todavía enfrenta varias incógnitas técnicas y financieras. Aunque el buque fue visitado recientemente por el embajador uruguayo en Washington, Daniel Castillos, y por el agregado naval, capitán de navío Daniel Di Bono, aún no se han realizado inspecciones técnicas exhaustivas que determinen su estado real.

Las estimaciones preliminares indican que la puesta a punto necesaria para devolver la nave a condiciones operativas y permitir su traslado desde Estados Unidos hasta Uruguay podría rondar los 20 millones de dólares. Ese monto, además, no incluiría eventuales trabajos mayores en los motores, que acumulan más de 58.000 horas de funcionamiento y se encuentran cerca del final de su vida útil.

Otro aspecto pendiente es la compatibilidad del helipuerto con los helicópteros Bell 412 operados por Uruguay. De acuerdo con antecedentes regionales, sería necesario reforzar la estructura para soportar aeronaves de ese tipo. Una modificación similar debió realizarla Colombia cuando recibió un buque de la misma clase en 2003.

No es la primera vez que este tipo de embarcaciones aparece en el radar de la marina uruguaya. En 2021 ya se había planteado la posibilidad de incorporar unidades de la clase Reliance, pero la propuesta fue descartada al considerarse que las naves no respondían plenamente a las necesidades operativas del país y que los costos de reacondicionamiento resultaban elevados.

Por ahora, la carta de intención marca el inicio de un proceso de evaluación que deberá determinar si la transferencia del Dauntless resulta viable desde el punto de vista técnico, operativo y presupuestal.