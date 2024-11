Uruguay impide que remises trasladen pasajeros en el Puente San Martín

La medida no permite el paso de autos de alquiler desde Argentina hacia el otro lado ni que presten el servicio en las ciudades limítrofes. La situación llegó al extremo que un taxista y su familia de Buenos Aires intentaron pasar a Montevideo con su auto ploteado y no se lo permitían. Ante lo cual se generó un planteo de Cancillería Argentina ante su par uruguaya porque Argentina no tiene una medida recíproca.

Remiseros, taxistas y choferes de aplicaciones de viajes manifestaron su disconformidad y algunos de los choferes de Concordia ya delinean una presentación ante la Justicia Federal con la asistencia legal del abogado Mariano Sanpaolo mientras aguardaban la intervención de autoridades provinciales y nacionales a través de Cancillería.