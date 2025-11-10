Hacete socio para acceder a este contenido

Política CELAC | Mario Lubetkin | Colombia

CUMBRE

Uruguay impulsa "reingeniería" de organismos regionales a meses de asumir en la CELAC

Uruguay asumirá la presidencia de la CELAC en Marzo; Lubetkin adelantó que el plan de trabajo estará pronto para setiembre del próximo año.

 Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

El Gobierno uruguayo, que asumirá en marzo la presidencia de la la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), impulsará una "reingeniería" de los organismos regionales, para que estén alineados a las necesidades de desarrolllo de los países, dijo este lunes el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin.

"Queremos iniciar un proceso de reingeniería de los 28 organismos regionales para que vayan en línea con lo que necesitan los gobiernos para el desarrollo, en vez de ir en paralelo, como pasa muchas veces", afirmó el canciller en conferencia de prensa, al término de la cumbre CELAC-Unión Europea (UE), que tuvo lugar en Santa Marta (norte), Colombia.

Dado que Uruguay asumirá la presidencia de la CELAC en marzo, Lubetkin participó esta vez de la apertura de la cumbre junto al presidente colombiano, Gustavo Petro, su homólogo del Consejo Europeo, António Costa, y la Alta Representante para Asuntos Exteriores de la UE, Kaja Kallas.

El canciller adelantó que Uruguay ya asumió la tarea de elaborar un plan de trabajo para la cooperación entre la CELAC y la UE, que tendrá tres pilares: seguridad alimentaria, desarrollo socioeconómico y mantenimiento de la paz.

Lubetkin sostuvo que el plan estará pronto para setiembre del año que viene.

Por otro lado, el diplomático destacó el hecho de que la declaración final de la cumbre haya hecho referencia a que los países de la CELAC conforman una "zona de paz".

También resaltó la necesidad de mantener la estabilidad en el mar Caribe, región convulsionada en los últimos meses por el despliegue militar de EEUU frente a las costas de Venezuela.

Al respecto, Lubetkin señaló que Uruguay impulsará una "reflexión" sobre la paz y su relación con la democracia, los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El ministro aseguró además que durante la cumbre se dialogó sobre los avances para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, un acuerdo que todavía genera discrepancias en Europa, sobre todo en Francia.

Lubetkin sostuvo que sigue siendo optimista en cuanto a que la firma se concrete durante la cumbre del Mercosur (bloque integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), que tendrá lugar el 20 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil.

Al respecto, el jerarca de Estado fue consultado respecto a declaraciones de la ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, quien dijo recientemente que su país no va a firmar un acuerdo que "perjudique" a los productores.

En respuesta, Lubektin prefirió hacer referencia a las declaraciones realizadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la COP30 en Brasil, donde sostuvo que es optimista respecto del acuerdo, pese a que todavía mantiene "la guardia alta".

"La inmensa mayoría de la UE está a favor del acuerdo y quienes tienen más dudas están haciendo un gran esfuerzo para que todo termine de la mejor manera", dijo el diplomático uruguayo.

La cumbre de Santa Marta reunió a 60 representantes de la CELAC y la UE.

En la declaración final, los bloques reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y la solución pacífica de las controversias, y acordaron acelerar la cooperación birregional en asuntos comerciales, energéticos, ambientales y de seguridad.

FUENTE: Con información de Sputnik

