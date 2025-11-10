Uruguay impulsa "reingeniería" de organismos regionales a meses de asumir en la CELAC.

El canciller adelantó que Uruguay ya asumió la tarea de elaborar un plan de trabajo para la cooperación entre la CELAC y la UE, que tendrá tres pilares: seguridad alimentaria, desarrollo socioeconómico y mantenimiento de la paz.

Lubetkin sostuvo que el plan estará pronto para setiembre del año que viene.

Por otro lado, el diplomático destacó el hecho de que la declaración final de la cumbre haya hecho referencia a que los países de la CELAC conforman una "zona de paz".

También resaltó la necesidad de mantener la estabilidad en el mar Caribe, región convulsionada en los últimos meses por el despliegue militar de EEUU frente a las costas de Venezuela.

Al respecto, Lubetkin señaló que Uruguay impulsará una "reflexión" sobre la paz y su relación con la democracia, los derechos humanos, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

El ministro aseguró además que durante la cumbre se dialogó sobre los avances para la firma de un Tratado de Libre Comercio entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la UE, un acuerdo que todavía genera discrepancias en Europa, sobre todo en Francia.

Lubetkin sostuvo que sigue siendo optimista en cuanto a que la firma se concrete durante la cumbre del Mercosur (bloque integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), que tendrá lugar el 20 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil.

Al respecto, el jerarca de Estado fue consultado respecto a declaraciones de la ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, quien dijo recientemente que su país no va a firmar un acuerdo que "perjudique" a los productores.

En respuesta, Lubektin prefirió hacer referencia a las declaraciones realizadas por el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la COP30 en Brasil, donde sostuvo que es optimista respecto del acuerdo, pese a que todavía mantiene "la guardia alta".

"La inmensa mayoría de la UE está a favor del acuerdo y quienes tienen más dudas están haciendo un gran esfuerzo para que todo termine de la mejor manera", dijo el diplomático uruguayo.

La cumbre de Santa Marta reunió a 60 representantes de la CELAC y la UE.

En la declaración final, los bloques reafirmaron su compromiso con el multilateralismo y la solución pacífica de las controversias, y acordaron acelerar la cooperación birregional en asuntos comerciales, energéticos, ambientales y de seguridad.