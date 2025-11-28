Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Mario Lubetkin |

cancillería

Uruguay reclama reducir tensión militar en el Caribe y evitar una guerra en la región

Interrogado por la posición de Uruguay ante el conflicto en el Caribe, el canciller Lubetkin dijo que esta "es bajar las tensiones urgentemente".

Lubetkin por la paz.

Lubetkin por la paz.

 Martin Martinez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Uruguay busca reducir las tensiones en el Caribe, al considerar que no puede haber guerra en la región, afirmó este viernes el canciller, Mario Lubetkin. Dijo que trabaja junto a otros países para desmontar los mecanismos de tensión alrededor de Latinoamérica y el Caribe ya que sería "un drama" un enfrentamiento militar.

"La posición de Uruguay es bajar las tensiones en el Caribe urgentemente, es que no puede haber guerra en la región, es que hay que mantener a esta América Latina y caribeña en escenario de paz y desnuclearizada", dijo el secretario de Estado en el programa Arriba Gente.

El canciller fue consultado sobre la posición uruguaya ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe e insistió en que todos los países de la región tienen que hacer su esfuerzo para bajar la tensión.

En ese sentido, destacó que la mayoría de los miembros de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe) resaltan la necesidad de que haya paz en la región.

Asimismo, reafirmó la iniciativa del Gobierno de ser promotor de paz y trabajar para la mediación de conflictos y facilitación de diálogos.

La guerra "sería un drama"

Lubetkin dijo que Uruguay trabaja junto a otros países para desmontar los mecanismos de tensión alrededor de Latinoamérica y el Caribe ya que sería "un drama" un enfrentamiento militar.

"No solamente por el tema de la paz y la estabilidad sino para nuestro desarrollo socio económico, de que viviéramos en un continente en estado de guerra sería un drama para todos y se golpearía también a las economías", advirtió.

La tensión en el Caribe escaló en agosto cuando Washington desplegó tres buques con 4.000 soldados en aguas en el Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento del combate contra el tráfico de drogas.

Tensión en el Caribe

Desde el 2 de setiembre, se registraron 22 ataques contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga en esa región, los cuales dejaron más de 80 personas fallecidas.

Varios Gobiernos y organismos internacionales han rechazado el despliegue militar estadounidense y exigen que se respete a Latinoamérica y el Caribe como "zona de paz".

Pese a las denuncias, en noviembre llegó al Caribe, cerca de Venezuela, el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar