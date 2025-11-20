Uruguay y China fortalecen lazos en ciencia y tecnología con nuevos acuerdos estratégicos

Uruguay ha dado un paso significativo en la consolidación de su cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación tras una reciente visita oficial a China. Representantes de la Universidad Tecnológica (UTEC), la Universidad de la República (Udelar) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) realizaron una misión que profundizó el intercambio académico y la colaboración bilateral en áreas estratégicas, mediante la firma de acuerdos clave con destacadas universidades e instituciones chinas.
Firmas que importan
