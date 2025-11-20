Hacete socio para acceder a este contenido

Política Uruguay | China | Udelar

Firmas que importan

Uruguay y China fortalecen lazos en ciencia y tecnología con nuevos acuerdos estratégicos

Representantes de la Universidad Tecnológica (UTEC), de la Universidad de la República (Udelar) y del Ministerio de Relaciones Exteriores realizaron una visita oficial a China.

China y Uruguay firman acuerdos

Uruguay ha dado un paso significativo en la consolidación de su cooperación internacional en ciencia, tecnología e innovación tras una reciente visita oficial a China. Representantes de la Universidad Tecnológica (UTEC), la Universidad de la República (Udelar) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) realizaron una misión que profundizó el intercambio académico y la colaboración bilateral en áreas estratégicas, mediante la firma de acuerdos clave con destacadas universidades e instituciones chinas.

Visita de Uruguay

La delegación uruguaya suscribió nuevos convenios de cooperación con instituciones de alto nivel en China, en línea con una estrategia de internacionalización impulsada por Udelar desde 2018. Los acuerdos están enfocados en el intercambio y la formación de alto nivel, e incluyen convenios con el Shantou University Medical College, la City University of Hong Kong (CityUHK), la Taiyuan University of Technology y la Universidad Jiaotong de Beijing.

Además, la delegación uruguaya se reunió con socios clave para impulsar proyectos con impacto directo en tecnología aplicada. Se fortaleció el acuerdo con la Beijing Forestry University para el control de plagas mediante el uso de imágenes satelitales, y se proyectó una cooperación con el Institute of Water Resources and Hydropower Research (IWHR) en temas de mapeo de inundaciones y el desarrollo de nuevas metodologías de riego. La misión también mantuvo encuentros con el Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo (DSEL) y con el Centro de Transferencia de Tecnología China–ALC, lo que da continuidad a los compromisos asumidos en la V Comisión Mixta Uruguay-China sobre Ciencia y Tecnología.

Según un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, esta misión "promueve iniciativas que potencian la innovación, la investigación y la formación de alto nivel" y consolida la presencia académica y científica de Uruguay en el ámbito internacional.

