Uruguay y China fortalecen lazos en ciencia y tecnología con nuevos acuerdos estratégicos

Además, la delegación uruguaya se reunió con socios clave para impulsar proyectos con impacto directo en tecnología aplicada. Se fortaleció el acuerdo con la Beijing Forestry University para el control de plagas mediante el uso de imágenes satelitales, y se proyectó una cooperación con el Institute of Water Resources and Hydropower Research (IWHR) en temas de mapeo de inundaciones y el desarrollo de nuevas metodologías de riego. La misión también mantuvo encuentros con el Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo (DSEL) y con el Centro de Transferencia de Tecnología China–ALC, lo que da continuidad a los compromisos asumidos en la V Comisión Mixta Uruguay-China sobre Ciencia y Tecnología.