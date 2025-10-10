UTE descontará 40% de la tarifa a más de 40.000 personas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FcardonaUy/status/1976434508376268966&partner=&hide_thread=false Vuelve en UTE la Tarifa de Consumo Básico que descuenta un 40% de los cargos energéticos a la población alcanzada. En esta oportunidad, como descuento comercial, alcanzará aproximadamente a 40.000 personas.



El directorio de UTE hoy votó por unanimidad a favor de aplicarla. Otro… — Fernanda Cardona (@FcardonaUy) October 9, 2025

Beneficiarios y aplicación progresiva

Esta medida de apoyo social, que había sido una promesa de campaña del presidente Yamandú Orsi, será reintroducida en etapas, priorizando a los sectores más vulnerables.

Según declaraciones previas del vicepresidente de UTE, Roberto Betancor, la tarifa beneficiará inicialmente a:

Pasivos con los menores niveles de ingreso (quienes perciban una jubilación mínima y sea su único ingreso).

Estudiantes que reciben becas del Fondo de Solidaridad, especialmente aquellos del interior del país.

Betancor enfatizó que se trata de una tarifa fija y de larga duración, cuyo retorno busca apoyar directamente a los hogares más debilitados, marcando un cambio de "estilo" en la política de apoyo social a través del ente energético.

El relanzamiento de esta tarifa de consumo básico revierte un cambio implementado por la administración anterior, y se alinea con la promesa del actual gobierno de "reintroducir la tarifa de consumo básico de energía para hogares que la perdieron y reducir el costo para los hogares vulnerables".