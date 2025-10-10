Carreras con futuro: qué estudiar hoy para no quedar fuera del mercado laboral en 2035

También crecen las oportunidades en robótica, automatización industrial y desarrollo de software, donde la formación técnica y el conocimiento en programación son más valorados que los títulos extensos. Los perfiles híbridos —capaces de integrar tecnología con gestión o comunicación— serán los más competitivos.

Salud

En el ámbito de la salud, la pandemia dejó nos dejó clara la necesidad de fortalecer las disciplinas vinculadas al bienestar y la investigación científica. La bioinformática, la biotecnología y la psicología con enfoque digital aparecen como campos en expansión. A medida que envejece la población, la gerontología y los cuidados integrales se consolidan como sectores clave, especialmente en Uruguay, donde el envejecimiento demográfico es uno de los más altos de la región.

Medio Ambiente

La transición energética y la crisis climática también redefinen las profesiones del futuro. Ingenieros ambientales, gestores de energías renovables y expertos en economía circular son cada vez más requeridos tanto en el sector público como en las empresas privadas. Las carreras ligadas a ciencias del clima y gestión de riesgos ambientales estarán en el centro de las políticas de adaptación al cambio climático.

Comunicación

El campo de las ciencias sociales y la comunicación no queda atrás, pero se transforma. El periodismo clásico da paso a la comunicación digital, el periodismo de datos y la verificación informativa, en un contexto saturado de desinformación. A su vez, las industrias creativas y culturales, impulsadas por la economía naranja, abren nuevas oportunidades para la producción audiovisual, el arte digital y la gestión cultural.

Negocios

En paralelo, los negocios migran hacia la economía digital, las finanzas tecnológicas y el emprendimiento social, donde convergen la innovación con el propósito. En el sector educativo, la tecnología también redefine el aula: los docentes deberán incorporar competencias en innovación pedagógica y entornos virtuales, mientras crecen las carreras cortas orientadas a la reconversión laboral.

El futuro del trabajo no se medirá solo por los títulos obtenidos, sino por la capacidad de reinventarse. Las profesiones que prosperarán serán aquellas que combinen tecnología, creatividad y ética, con una mirada integral sobre la sociedad y el planeta.