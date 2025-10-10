Hacete socio para acceder a este contenido

Nuevas áreas

Carreras con futuro: qué estudiar hoy para no quedar fuera del mercado laboral en 2035

La automatización, la inteligencia artificial y la crisis climática transforman el empleo. Estas son las carreras que marcarán el rumbo en la próxima década.

Carreras del futuro.

La revolución tecnológica y los cambios sociales acelerados están reconfigurando el mercado laboral a nivel global. En Uruguay y América Latina, muchas carreras tradicionales enfrentan el riesgo de volverse obsoletas si no se actualizan, mientras emergen nuevas áreas que combinan innovación, sostenibilidad y pensamiento crítico.

Expertos en educación y prospectiva coinciden en que el futuro del empleo exigirá tres condiciones fundamentales: capacidad de adaptación, aprendizaje continuo y dominio de las herramientas digitales. Las carreras con mayor proyección hacia 2035 no solo responden a la automatización, sino también a los desafíos ambientales, demográficos y culturales que redefinen la vida contemporánea.

Tecnología

En el terreno tecnológico, la ciencia de datos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad lideran la demanda. Las empresas, los gobiernos y los medios de comunicación dependen cada vez más de profesionales capaces de interpretar grandes volúmenes de información y proteger sistemas digitales. Uruguay, con su ecosistema de software en expansión y su infraestructura tecnológica sólida, se perfila como un polo regional en estas áreas.

También crecen las oportunidades en robótica, automatización industrial y desarrollo de software, donde la formación técnica y el conocimiento en programación son más valorados que los títulos extensos. Los perfiles híbridos —capaces de integrar tecnología con gestión o comunicación— serán los más competitivos.

Salud

En el ámbito de la salud, la pandemia dejó nos dejó clara la necesidad de fortalecer las disciplinas vinculadas al bienestar y la investigación científica. La bioinformática, la biotecnología y la psicología con enfoque digital aparecen como campos en expansión. A medida que envejece la población, la gerontología y los cuidados integrales se consolidan como sectores clave, especialmente en Uruguay, donde el envejecimiento demográfico es uno de los más altos de la región.

Medio Ambiente

La transición energética y la crisis climática también redefinen las profesiones del futuro. Ingenieros ambientales, gestores de energías renovables y expertos en economía circular son cada vez más requeridos tanto en el sector público como en las empresas privadas. Las carreras ligadas a ciencias del clima y gestión de riesgos ambientales estarán en el centro de las políticas de adaptación al cambio climático.

Comunicación

El campo de las ciencias sociales y la comunicación no queda atrás, pero se transforma. El periodismo clásico da paso a la comunicación digital, el periodismo de datos y la verificación informativa, en un contexto saturado de desinformación. A su vez, las industrias creativas y culturales, impulsadas por la economía naranja, abren nuevas oportunidades para la producción audiovisual, el arte digital y la gestión cultural.

Negocios

En paralelo, los negocios migran hacia la economía digital, las finanzas tecnológicas y el emprendimiento social, donde convergen la innovación con el propósito. En el sector educativo, la tecnología también redefine el aula: los docentes deberán incorporar competencias en innovación pedagógica y entornos virtuales, mientras crecen las carreras cortas orientadas a la reconversión laboral.

El futuro del trabajo no se medirá solo por los títulos obtenidos, sino por la capacidad de reinventarse. Las profesiones que prosperarán serán aquellas que combinen tecnología, creatividad y ética, con una mirada integral sobre la sociedad y el planeta.

