Presupuesto general aprobado: ahora el foco está en los artículos más polémicos

El impuesto mínimo global apunta a gravar a las grandes empresas multinacionales que facturan más de 750 millones de dólares anuales, en línea con los acuerdos internacionales promovidos por la OCDE. Mientras tanto, el llamado “impuesto Temu” pretende equiparar las condiciones de competencia entre el comercio local y las plataformas extranjeras que hoy operan sin tributar el IVA en las compras minoristas.

Sin embargo, tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado y los legisladores independientes se pronunciaron en contra de la creación de nuevos tributos, argumentando que podrían afectar la competitividad del país y encarecer el costo de vida. La posición de los dos diputados de Cabildo Abierto se vuelve, por lo tanto, decisiva: su voto definirá si el oficialismo logra aprobar o no estos artículos clave.

En paralelo, se espera que desde el Frente Amplio se busque negociar con el sector de Guido Manini Ríos para asegurar la aprobación de las disposiciones vinculadas a la política fiscal.