En horas de la madrugada de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto Nacional con 84 votos a favor y 14 en contra, tras una extensa sesión que se prolongó durante toda la jornada del jueves. El debate se reanudará este mediodía con la votación artículo por artículo, una instancia que se anticipa más ajustada.
Nuevos impuestos
Presupuesto general aprobado: ahora el foco está en los artículos más polémicos
