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Política gobierno | pobreza infantil |

En Legítima Defensa 2da Dosis

Marcos Carámbula sobre el gobierno: "Sería erróneo no admitir que estamos preocupados"

Marcos Carámbula admitió que existe preocupación en el Frente Amplio y afirmó que sería erróneo no reconocer el momento político que vive el gobierno.

Marcos Carámbula

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“Lo primero que tenemos que decir es que hay preocupación y sería erróneo no admitir que estamos preocupados”, afirmó Carámbula, al analizar el momento político que atraviesa el gobierno encabezado por Yamandú Orsi.

El dirigente frenteamplista señaló que, más allá de las encuestas de opinión, existe un estado de ánimo que percibe en el contacto cotidiano con los militantes. En ese sentido, consideró que, a 15 meses del inicio de la administración, es tiempo de realizar una evaluación y, eventualmente, establecer un punto de inflexión.

No obstante, destacó que durante este primer período de gestión se han concretado avances importantes. Entre ellos mencionó la aprobación del presupuesto en el Parlamento, pese a las dudas que existían sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos, así como las mejoras en salarios y jubilaciones. “Son insuficientes, pero marcan un camino”, sostuvo.

Combatir la pobreza infantil

Sin embargo, Carámbula insistió en que el Ejecutivo debe colocar en el centro de su agenda algunos temas sustanciales y lograr que exista una sintonía entre el gobierno, el Frente Amplio y la sociedad.

En particular, remarcó la necesidad de combatir la pobreza infantil. Recordó que cerca de 500.000 uruguayos se encuentran por debajo de la línea de pobreza y que casi la mitad son niños, una situación que calificó como inadmisible para un país gobernado por la izquierda.

“Un país gobernado por el Frente Amplio no puede aceptar que casi la mitad de quienes viven en situación de pobreza sean niños”, expresó.

Asimismo, señaló que garantizar la seguridad alimentaria debe convertirse en una prioridad nacional y destacó la importancia de avanzar hacia un marco legal que consagre el derecho a la alimentación. “En un país productor de alimentos, el derecho a la alimentación es central”, afirmó.

Carámbula añadió que, junto con la pobreza infantil, también deben abordarse los problemas vinculados a la vivienda y a las personas en situación de calle, asuntos que consideró esenciales para fortalecer el rumbo del gobierno y recuperar el alineamiento entre la fuerza política y la ciudadanía.

Embed - Legítima defensa 2ªdosis_ Argelio Jesús Abad Viceministro de Cuba y Marcos Carámbula, Dirigente FA

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