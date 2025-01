Vallcorba sale al cruce del presidente Lacalle Pou en medio de la transición

En particular Lacalle Pou fue consultado por los atrasos en la transición del MEF, denunciados públicamente por el próximo ministro de Economía, Gabriel Oddone. A esto el mandatario contestó: “En el tema economía es bien simple: la gente, los funcionarios, se tomaron licencia, no los políticos, no Azucena Arbeleche, los funcionarios, creo que los de macroeconomía”.