Cifras de los delitos

Valverde confirmó una baja en los homicidios y las rapiñas en 2025

“Todos los delitos, salvo el abigeato, vienen con denuncias a la baja. La violencia doméstica está estable y nos preocupa", aseguró Gabriela Valverde.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
El Ministerio del Interior divulgará en los próximos días las cifras de los delitos de 2025. Gabriela Valverde ministra en funciones del Interior, adelantó que, a cifras del 31 de diciembre, bajaron los homicidios y las rapiñas.

“Todos los delitos, salvo el abigeato, vienen con denuncias a la baja. La violencia doméstica está estable y nos preocupa, seguimos trabajando en ese sentido. El resto de los delitos que tienen que ver más con la violencia letal nos están dando, en comparación con el 2024, a la baja”, señaló la jerarca.

Valverde señaló, también, que no se puede hacer una evaluación de los primeros días del verano, pero instó a los turistas a “tener mucho cuidado”, dado que “el veraneante está con menos atención a sus pertenencias en la playa, en sus casas de veraneo. Llamamos a ser conscientes de este aspecto más allá del reforzamiento que hay con el patrullaje y con la presencia policial”.

Ola de violencia en enero

En cuanto a las olas de violencia que generan varios homicidios en pocas horas, la ministra sostuvo que se están monitoreando “para poder tener evidencia y trabajar al respecto”.

“La violencia es una cuestión que tenemos instalada, que estamos trabajando todo el tiempo”, dijo. “Evidentemente estamos en una situación donde la ciudadanía en general está siendo más violenta en todo sentido”, concluyó.

Por este tema, la Comisión Permanente del Parlamento se reunió este miércoles para tratar, entre otros temas, la moción presentada por el diputado nacionalista Pablo Abdala –acompañado por los legisladores Sebastián Andújar, Sebastián da Silva, Walter Verri y Pedro Bordaberry– para convocar al ministro del Interior, Carlos Negro, en régimen de comisión general.

Tal como lo había anunciado el 18 de diciembre en la primera sesión de la comisión, Abdala planteó en la moción que el ministro será llamado a sala para informar sobre el estado de la seguridad pública; “será consultado sobre la evolución de los indicadores de criminalidad referidos a los principales delitos”.

Además, será consultado sobre la elaboración de un plan de seguridad y “las eventuales iniciativas legislativas del Poder Ejecutivo en materia de política criminal, a la luz de recientes manifestaciones formuladas por voceros del gobierno”.

En su intervención, Abdala expresó que entienden que en estas fechas, “cuando el año está empezando y cuando ha concluido, por lo tanto, un juicio anual, es habitual que el Ministerio del Interior presente los índices de criminalidad que arroja el Observatorio de Criminalidad, a los efectos de poder analizar la evolución de esta situación y de la criminalidad como tal”.

