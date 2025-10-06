Venezuela advierte por planes terroristas contra embajada de EEUU en Caracas

El jefe de la Delegación de Diálogo por la Paz de Venezuela, Diputado Jorge Rodríguez, ha hecho pública una grave advertencia sobre la existencia de supuestos planes terroristas dirigidos contra la Embajada de Estados Unidos EEUU en Caracas.
Rodríguez afirmó haber alertado al Gobierno de EEUU, a través de tres canales diferentes, sobre una amenaza que pone en riesgo la seguridad de la sede diplomática.
Acusación de "falsa bandera"
Según las declaraciones del parlamentario, la amenaza emana de "sectores extremistas de la derecha" venezolana, quienes estarían organizando una operación de "falsa bandera" con el objetivo de detonar "explosivos letales" dentro o cerca de la embajada estadounidense.
Rodríguez precisó la seriedad de la situación en un comunicado:
«En mi calidad de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero comunicar que hemos advertido al gobierno de EEUU sobre una situación crítica. Esta operación, concebida por grupos extremistas, busca desestabilizar nuestras relaciones y podría tener consecuencias devastadoras», afirmó el diputado.
Llamado a la cooperación internacional
La advertencia no solo fue comunicada a Washington. Rodríguez también indicó que la información fue trasladada a "una embajada europea" con el fin de que esta sirviera como canal de comunicación adicional para alertar al personal diplomático estadounidense sobre la gravedad de la información.
El Diputado enfatizó que estos presuntos actos violentos representan un riesgo latente que podría alterar la paz y la estabilidad en la nación. El funcionario subrayó la importancia de la cooperación internacional y la vigilancia conjunta para prevenir cualquier intento de ataque que pueda afectar la seguridad tanto de la embajada como de los ciudadanos.