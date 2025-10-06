Venezuela advierte por planes terroristas contra embajada de EEUU en Caracas

Rodríguez precisó la seriedad de la situación en un comunicado:

«En mi calidad de jefe de diálogo y paz de Venezuela, quiero comunicar que hemos advertido al gobierno de EEUU sobre una situación crítica. Esta operación, concebida por grupos extremistas, busca desestabilizar nuestras relaciones y podría tener consecuencias devastadoras», afirmó el diputado.

Llamado a la cooperación internacional

La advertencia no solo fue comunicada a Washington. Rodríguez también indicó que la información fue trasladada a "una embajada europea" con el fin de que esta sirviera como canal de comunicación adicional para alertar al personal diplomático estadounidense sobre la gravedad de la información.

El Diputado enfatizó que estos presuntos actos violentos representan un riesgo latente que podría alterar la paz y la estabilidad en la nación. El funcionario subrayó la importancia de la cooperación internacional y la vigilancia conjunta para prevenir cualquier intento de ataque que pueda afectar la seguridad tanto de la embajada como de los ciudadanos.