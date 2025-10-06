Renuncia primer ministro de Francia Sébastien Lecornu, es el tercero en un año en dejar el cargo

Francia atraviesa un nuevo sacudón político. El primer ministro Sébastien Lecornu, nombrado hace menos de un mes, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, convirtiéndose en el tercer jefe de Gobierno que abandona el cargo en lo que va del año. La dimisión se produjo pocas horas después de dar a conocer la composición de su gabinete, en un clima marcado por la parálisis legislativa y las tensiones entre las principales fuerzas políticas.