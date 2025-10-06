Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Francia | Sébastien Lecornu |

Se profundiza la crisis política

Renuncia primer ministro de Francia Sébastien Lecornu, es el tercero en un año en dejar el cargo

Sébastien Lecornu presentó su renuncia apenas horas después de anunciar su gabinete y tras 27 días en el cargo. La oposición exige elecciones anticipadas.

Renuncia primer ministro de Francia, es el tercero en un año en dejar el cargo

Renuncia primer ministro de Francia, es el tercero en un año en dejar el cargo

 wiki
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Francia atraviesa un nuevo sacudón político. El primer ministro Sébastien Lecornu, nombrado hace menos de un mes, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, convirtiéndose en el tercer jefe de Gobierno que abandona el cargo en lo que va del año. La dimisión se produjo pocas horas después de dar a conocer la composición de su gabinete, en un clima marcado por la parálisis legislativa y las tensiones entre las principales fuerzas políticas.

Francia dividida

En su salida, Lecornu responsabilizó directamente a la profunda división partidaria que bloquea cualquier intento de gobernabilidad. El hasta ahora ministro del Interior, Bruno Retailleau, advirtió que, si el impasse persiste, Francia no tendrá más remedio que convocar a nuevas elecciones legislativas.

Desde la oposición, las presiones se intensificaron de inmediato. Jordan Bardella, líder de la ultraderechista Agrupación Nacional, reclamó que Macron disuelva la Asamblea Nacional, mientras Marine Le Pen insistió en que los comicios anticipados son “absolutamente necesarios”.

La dimisión de Lecornu agrava una crisis política que erosiona la autoridad presidencial y abre un escenario de incertidumbre. Con tres primeros ministros en solo doce meses, el gobierno de Macron enfrenta crecientes dificultades para sostener una mayoría estable en el Parlamento, al tiempo que gana fuerza la demanda de urnas como única salida.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar