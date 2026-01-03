Venezuela denuncia secuestro del Presidente Nicolás Maduro y exige fe de vida tras operación militar de EEUU

La Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció formalmente ante la comunidad internacional el secuestro del Presidente Nicolás Maduro Moros y de la Primera Combatiente, Cilia Flores, tras una operación militar ejecutada por fuerzas de los Estados Unidos en territorio venezolano.
En declaraciones transmitidas por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), la Vicepresidenta confirmó que, tras una serie de bombardeos sobre Caracas y otros tres estados del país, se desconoce el paradero y la integridad física del mandatario y su esposa.
Exigencia de prueba de vida e integridad de Maduro y su esposa
“Ante esta brutal agresión, desconocemos el paradero del Presidente Nicolás Maduro y de la Primera Combatiente. Exigimos al Gobierno de los Estados Unidos la entrega inmediata de una fe de vida”, aseveró Rodríguez. La Vicepresidenta vinculó este ataque directamente con la "voracidad energética" de Washington y la desesperación por controlar los recursos naturales de la nación.
Rodríguez informó que la incursión militar estadounidense dejó un saldo de bajas tanto en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como en la población civil.
Condena internacional: El Gobierno venezolano calificó estos actos como una "violación flagrante del derecho internacional" y una agresión "salvaje" contra civiles y militares.
Confirmación desde EE. UU.: La denuncia surge minutos después de que el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, confirmara a través de sus plataformas oficiales la captura y el traslado del Presidente Maduro fuera de suelo venezolano, anunciando una rueda de prensa desde Mar-a-Lago para ampliar detalles.
Llamado a la movilización nacional
Cumpliendo con las instrucciones previas del mandatario ante una eventual agresión, la Vicepresidenta activó los planes de Defensa Integral de la Nación y convocó a la "perfecta unión cívico-militar".
"El pueblo de Venezuela debe activarse en milicia y en perfecta unión nacional para defender nuestra independencia y el legado de Simón Bolívar", puntualizó Rodríguez, haciendo un llamado a la resistencia y a la protección de los recursos estratégicos del país.