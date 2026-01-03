Ante la incursión militar ejecutada en la madrugada de hoy por el gobierno de Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, el Frente Amplio emitió una declaración de urgencia en la que repudia de forma tajante la agresión armada. La fuerza política calificó este hecho como una amenaza directa para la paz de toda la región y un evento que marca un antes y un después en la historia de América Latina.
Solidaridad con el pueblo de Venezuela
El Frente Amplio condenó la agresión militar de EEUU a Venezuela
