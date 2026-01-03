Hacete socio para acceder a este contenido

Política Frente Amplio | Venezuela | EEUU

Solidaridad con el pueblo de Venezuela

El Frente Amplio condenó la agresión militar de EEUU a Venezuela

El Secretariado del Frente Amplio emitió un comunicado urgente rechazando tajantemente los ataques de EEUU contra Venezuela.

Frente Amplio condena ataques de EEUU

Frente Amplio condena ataques de EEUU

 Gastón Britos / FocoUy
Ante la incursión militar ejecutada en la madrugada de hoy por el gobierno de Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela, el Frente Amplio emitió una declaración de urgencia en la que repudia de forma tajante la agresión armada. La fuerza política calificó este hecho como una amenaza directa para la paz de toda la región y un evento que marca un antes y un después en la historia de América Latina.

En su proclama, el Frente Amplio manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano y denunció que la invasión es violatoria del Derecho Internacional y del sistema multilateral diseñado para garantizar la convivencia entre las naciones. Según la declaración, el objetivo de la fuerza agresora es disponer de los recursos estratégicos de Venezuela, reafirmando ante esto su carácter antiimperialista y su compromiso inquebrantable con la paz. Asimismo, la fuerza política exhortó a todo el sistema político uruguayo a pronunciarse de forma contundente contra estos hechos que calificó de aberrantes.

Gobierno uruguayo rechaza acción militar de EEUU

Por su parte, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay se expresó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ante los bombardeos que terminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. La Cancillería manifestó que sigue con atención y seria preocupación los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana. El comunicado oficial subraya que Uruguay rechaza la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el principio de abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.

Finalmente, el gobierno uruguayo reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, posición que ha sido el consenso histórico de la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene contacto permanente con el Consulado en Caracas para monitorear la situación de los compatriotas y el personal diplomático, quienes se encuentran en buen estado de salud. El Estado uruguayo concluyó haciendo un llamado a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos para que utilicen sus buenos oficios en la búsqueda de una solución positiva ante esta difícil situación.

