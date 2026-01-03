El Frente Amplio condenó la agresión militar de EEUU a Venezuela

Gobierno uruguayo rechaza acción militar de EEUU

Por su parte, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay se expresó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores ante los bombardeos que terminaron con el secuestro del presidente Nicolás Maduro. La Cancillería manifestó que sigue con atención y seria preocupación los ataques aéreos estadounidenses contra instalaciones militares e infraestructura civil venezolana. El comunicado oficial subraya que Uruguay rechaza la intervención militar de un país en territorio de otro y reafirma la importancia de respetar la Carta de las Naciones Unidas, especialmente el principio de abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.