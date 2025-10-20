Vertiente Artiguista avaló gestión del gobierno y arremetió contra la oposición

Entre los logros destacados, se mencionaron las leyes aprobadas que permitieron "el ingreso democrático a los Gobiernos Departamentales, muerte digna, prevención del lavado de activos, viviendas vacías, entre otras" y la aprobación del presupuesto quinquenal. También realizaron un "respaldo específico a la gestión audaz y oportuna del Ministerio de Ambiente y de OSE", con énfasis en "la construcción de la represa de Casupá" para asegurar el suministro de agua potable.

En el plano social, reconocieron "avances en diversas áreas sociales, como las políticas de acceso a la salud, (...) de cuidados, de desarrollo social en particular para atención a infancias y adolescencias (bono crianza, becas butiá, extensión de comedores)".

Críticas a la oposición y un llamado a "trabajar"

La declaración de la Vertiente Artiguista subió el tono al referirse a la conducta de la oposición, señalando que "preocupan algunas señales profundamente negativas que emanan desde algunos sectores y voceros de las oposiciones, sembrando intolerancia, apelando a discursos de odio".

El documento apuntó directamente al Partido Colorado y la mayoría del Partido Nacional, afirmando que "evidencian que se priorizan los intereses electorales partidarios sobre los intereses nacionales trancando toda iniciativa de gobierno y lanzando prematuramente la campaña electoral hacia 2029".

En un párrafo que interpela a los actores políticos, el sector concluyó: "El tiempo de campaña terminó, es tiempo de trabajar para las uruguayas y uruguayos".

Reafirmación de identidad y compromiso con el FA

En cuanto a su propia fuerza política, el sector reafirmó su identidad como "Vertiente Artiguista, en crecimiento y con renovación generacional, con una dirección paritaria" y su rol como "componente fundamental de la renovación frenteamplista en vistas de los desafíos de futuro".

Además, el congreso refrendó su apoyo a la conducción actual del Frente Amplio, al "reafirmamos nuestro profundo compromiso frenteamplista y nuestro apoyo total a la gestión de nuestro compañero Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio y promovemos su reelección en la próxima elección interna".

Finalmente, el sector recordó el legado de su fundador, destacando que "recordamos el legado de Mariano Arana y nuestras fundadoras y fundadores que sigue estando vigente en el accionar de las y los vertientistas". Se concluyó que "Su rico legado es un mandato que nos proyecta al futuro".