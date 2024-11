Víctor Hugo Morales: Uruguay "fue al Frente con todo, con los mejores sueños"

Me lo dijo el Pepe Mujica

“‘¡Qué sería del mundo si no fuera por las izquierdas!’, me dijo una vez el Pepe Mujica, ahora vencedor en la penúltima batalla de su vida. Y pienso: ¿qué sería de los argentinos que sufren el espanto de hoy, si no pudieran pensar que la política cambiará el curso de esta historia de violencia, hambre y depredación de todos los valores?

Orsi y Cosse, los líderes vencedores, dan un ejemplo de cómo se hace para que sea posible. Cuando estuvieron en Caras y Caretas en Buenos Aires, las diferencias de la interna estaban sepultadas. Estaban caminando del brazo por la vida. Era evidente que la idea fundamental era mantener una izquierda fuerte y al servicio del pueblo”.

La expectativa es formidable

Una contestación al poder real, al neoliberalismo, a la desigualdad que había crecido en el Uruguay de estos años. Los dos son extraordinariamente ejecutivos en su acción. Ambos cumplieron gestiones de lujo. La expectativa es formidable.

Las canciones poblaron la noche oriental. De lejos venían los tambores, iban poblando las calles. La militancia bailaba alrededor. Hay gente que recién ahora, a las nueve de la mañana, está volviendo a sus casas. Se animaron a ser profundamente lo que son. Y el pueblo volverá a tener más Plan Ceibal, más salud, y menos desigualdad, menos injusticia social.

El país fue al Frente. Fue al Frente con todo, con los mejores sueños, y despertó la ilusión como un faro formidable desde ese rincón de América.