Violencia: Cosse respaldó a Negro y respondió a las críticas de la oposición

Cosse salió al cruce de la oposición

La vicepresidente Carolina Cosse, también salió al cruce de la oposición. “La oposición es libre de decir lo que quiera y está bien. A mí me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo, que sí hay gestión, sí hay una recopilación de información y un plan que se está desplegando de manera paulatina”, señaló. “En la realidad se están llevando acciones que con el presupuesto van a tener más aire para desplegarse”, agregó.

“No quita lo terrible de la violencia en Uruguay y la tragedia que significa cada uno de los hechos violentos. En vez de inmovilizarnos, nos tiene que llevar a actuar con una acción coordinada y sostenible”, enfatizó Cosse en rueda de prensa.

Para la vicepresidenta, es fundamental “tener una acción coordinada del Estado” y “de alguna manera impresa en el proyecto de presupuesto”, señaló.

El ministro del Interior Carlos Negro también se refirió a las críticas de la oposición por la ola de homicidios de las últimas horas. En respuesta, comentó que “hay momentos y momentos y este no es un momento de valoraciones políticas y no es momento de hacer política”. “Cuando tengamos que hacer, las vamos a hacer”, agregó.