Violencia: Cosse respaldó a Negro y respondió a las críticas de la oposición

La vicepresidenta Carolina Cosse, ahora presidenta en funciones por el viaje de Yamandú Orsi al exterior, fue consultada este viernes por ola de violencia que tuvo un pico esta semana, con varios homicidios en 48 horas.
"La situación de violencia que vive el país no es una novedad, y creo que lo que se está haciendo es emplear medidas que convergen a disminuir los niveles de violencia", dijo. "Esas medidas tienen que ver con temas de represión, de eficiencia, de munir a la Policía de verdaderos elementos para que se profesionalice más su función. Varias de esas cuestiones están incorporadas en el proyecto de Presupuesto", sentenció.
Además, Cosse afirmó que "la situación de violencia es algo contra lo que vamos a tener que luchar de manera coordinada entre todos los actores sociales, del gobierno y fuera del gobierno".
Cosse salió al cruce de la oposición
La vicepresidente Carolina Cosse, también salió al cruce de la oposición. “La oposición es libre de decir lo que quiera y está bien. A mí me parece que lo importante son las cosas que se están haciendo, que sí hay gestión, sí hay una recopilación de información y un plan que se está desplegando de manera paulatina”, señaló. “En la realidad se están llevando acciones que con el presupuesto van a tener más aire para desplegarse”, agregó.
“No quita lo terrible de la violencia en Uruguay y la tragedia que significa cada uno de los hechos violentos. En vez de inmovilizarnos, nos tiene que llevar a actuar con una acción coordinada y sostenible”, enfatizó Cosse en rueda de prensa.
Para la vicepresidenta, es fundamental “tener una acción coordinada del Estado” y “de alguna manera impresa en el proyecto de presupuesto”, señaló.
El ministro del Interior Carlos Negro también se refirió a las críticas de la oposición por la ola de homicidios de las últimas horas. En respuesta, comentó que “hay momentos y momentos y este no es un momento de valoraciones políticas y no es momento de hacer política”. “Cuando tengamos que hacer, las vamos a hacer”, agregó.