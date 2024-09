Y llegó el día: Valeria Ripoll debutó en Masoller

Desde otra vereda, otra rubia nacionalista, Laura Raffo, concitó la atención, pero no dijo mucho, quizás porque estaba pensando en aquel recordado presagio que Glenda Roldán le espetó en “Polémica en el bar” (“No vas a ser intendenta”… ni vice, ni…). Esto, en realidad, solo se sospecha. Lo que si quedó en evidencia, que el futuro político de Raffo está entre signos de interrogación. Ella, en tanto, mira desde otra vereda el ascenso meteórico de la otra estrella rubia nacionalista.

Una “inyección de energía”

“Nada de lo que uno pudo haber escuchado, imágenes que podés haber visto se compara con estar acá”, dijo Ripoll a la prensa al llegar al histórico enclave riverense.

Muy entusiasmada por la experiencia agregó: “Es increíble la inyección de energía, cómo lo viven, cómo lo disfrutan, uno lo palpita junto a la gente, es indescriptible lo que uno se lleva”.

Y sintiéndose un poco más blanca que antes agregó: “Estoy feliz de estar acá, agradecida de poder compartirlo; esta actividad es increíble (…). No hay otro partido ni otra actividad que se compare con esto. Es la primera vez que lo vivo y me llevo esta energía. Me encantaría haberlo vivido toda la vida. El Partido Nacional es único, esto es único y nadie que esté acá puede imaginarse cómo lo viven”.

¿La traicionada?

Luego de patear el tablero de la interna nacionalista y anunciar que dejaba las filas del herrerismo, la presencia de Laura Raffo en Masoller fue el otro punto de atracción mediática.

Quizás muchos esperaban alguna declaración fuerte, incisiva, crítica, por parte de la exprecandidata blanca. Sin embargo, mantuvo su habitual compostura, elegancia y corrección.

Una de sus declaraciones fue hacia la afirmación más obvia (y de compromiso). Aunque la dejaron afuera de (casi) todo, ella sentenció: “Soy más blanca que nunca, voy a trabajar por los uruguayos y por mi partido”.

Y agregó: “Soy más blanca que nunca, acá me tienen, en Masoller, voy a trabajar por los uruguayos, por mi partido, y a buscar que logremos repetir este gobierno de coalición, liderado por el Partido Nacional, porque ese es el gobierno que le asegura a los uruguayos un mejor futuro. No podemos permitir que nos roben el futuro, me van a tener luchando con la mayor de las fuerzas, con energía y con espíritu renovador para que logremos seguirle dando a los uruguayos más oportunidades”.

Valeria Ripoll, que está ocupando el lugar en la fórmula presidencial al que Raffo aspiraba, dijo en Masoller en plan ¿premio consuelo?: “Algo que me parece que en la política es fundamental: uno tiene que estar donde se siente cómodo. Por lo tanto, Laura (Raffo) es fundamental para este proceso, para esta campaña, creo que lo de menos es el sector en el que uno está, lo más importante es trabajar para lograr una nueva victoria de la coalición, encabezada por el Partido Nacional”.

Lo único que queda claro es que en esta interna, pese a los esfuerzos por mantener una amable compostura frente a las cámaras, es que la tensión palpita entre Ripoll, Raffo y Heber, entre otros. ¿Cuál será el futuro político de Raffo? ¿Aceptará la invitación de Sebastián Da Silva y se integrará como segunda candidata al senado por el sector Espacio País?