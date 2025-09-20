Pit-Cnt exige al Gobierno romper relaciones con Israel: "No se puede ser cómplice de un genocidio"

Reclaman la gobierno

La carta entregada al presidente también hace referencia a la participación de cuatro ciudadanos uruguayos en la flotilla solidaria que navega rumbo a Gaza, y reclama que el Estado garantice su seguridad.

Además, el Pit-Cnt y la Coordinadora por Palestina convocaron a una gran movilización para el próximo 9 de octubre, en Montevideo. “Estamos organizando una marcha amplia y contundente. Es fundamental levantar la voz ante el asesinato sistemático de un pueblo”, sostuvo Aguirre.

La central sindical reiteró que no se puede permanecer neutral ni mantener una “posición tibia” ante crímenes que, asegura, constituyen una violación flagrante a los derechos humanos y al derecho internacional.