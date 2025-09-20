Se fue un grande: a los 81 años falleció el pianista y humorista Julio Frade

Tras 60 años de trayectoria, Frade había comenzado los trámites jubilatorios, y se había mudado a un residencial. De momento no se han proporcionado datos sobre sus honras fúnebres.

Sus inicios

Frade comenzó a estudiar piano a los cuatro años. Más tarde estudió también solfeo y armonía. Inició su carrera profesional a los catorce años y se vinculó a la Peña de Jazz y al Círculo Jazzístico.

Mientras se encontraba estudiando abogacía en Montevideo obtuvo una beca del American Field Service que le permitió mudarse a Nueva York, donde estudió música con Jim Odrich y se perfeccionó en el Berklee College de Boston.

Fue fundador del movimiento musical contemporáneo uruguayo, pasando por agrupaciones de jazz, la música urbana de los años 1970 y la dirección de la orquesta de la OTI. Fue figura preponderante del conjunto de jazz uruguayo Chicago Stompers.

Humorista

En 1962, hizo su debut en televisión en Telecataplum, junto con su grupo de jazz, los Chicago Stompers.

Comenzó a trabajar regularmente en el programa humorístico Telecataplúm como actor. Al año siguiente (1963) debutó en la televisión argentina formando parte del famoso grupo de humoristas uruguayos: Ricardo Espalter, Enrique Almada, Eduardo D’Angelo (todos ya fallecidos) que trabajaron en la televisión de Buenos Aires durante décadas, con programas como Jaujarana, Hupumorpo, Comicolor, Hiperhumor. En Montevideo hicieron el programa Decalegrón, que permaneció en la pantalla casi 25 años, y el programa infantil Casquito y Cascote en la década de los ochenta, en Canal 4, Monte Carlo Televisión.

Algunos de los personajes de Frade más recordados fueron Abelardito, del que se editó un disco y que se trataba de un niño mañoso que daba trabajo a su tío (Eduardo D'Angelo), y Adrianita, la sobrina de Las hermanas Rivarola, que fumaba a escondidas y siempre se ligaba un sopapo.