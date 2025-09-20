Partidazo: Nacional y Liverpool se ven las caras en choque de candidatos

En el Clausura en tanto son tres los puntos que los separan del liderato que ahora es compartido por Peñarol y Cerro Largo con 16. Boston River tiene 15 y Montevideo City Torque 14.

En cuanto al probable equipo, los albos mantienen la duda de si jugará su hombre más importante en ofensiva, Nicolás López, que salió sentido ante Plaza Colonia y sufrió una torcedura de tobillo.

Esto lo mantuvo trabajando en forma diferenciada gran parte de la semana, pero la idea de Peirano es esperarlo hasta último momento debido a la importancia del duelo.

En caso de no llegar el que gana posiciones para ir de arranque es Gonzalo Carneiro, que jugaría junto a Maximiliano Gómez en ofensiva. Juan Cruz de los Santos, quien también retorna de una dolencia física sería otra opción para el entrenador.

De esta forma el probable equipo tricolor sería con: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Diego Romero, Cristhian Oliva, Luciano Boggio, Lucas Villalba, Nicolás López o Gonzalo Carneiro, Nicolás Lodeiro y Maximiliano Gómez.

Liverpool buscará dar el golpe

Liverpool viene de empatar 2-2 con Peñarol de local en un partidazo disputado en Belvedere y buscará dar un golpe en el Clausura donde tiene 12 puntos y esta a cuatro de los primeros.

Recordemos que los dirigidos por Joaquín Papa fueron los campeones del torneo Apertura por lo cual ya tienen su lugar asegurado en al definición por el título.

El probable equipo de Joaquín Papa sería con Lentinelly; Amaro, Rea, Castillo, Bregante; Rabuñal, Nápoli, Acosta; Castro, Vallejo y Abel Hernández.

El árbitro del partido será Esteban Ostojich, acompañado desde las bandas por Nicolás Tarán y Matías Rodríguez. El cuarto será Federico Arman. En el VAR estarán a la orden Andrés Cunha y Nicolás Piaggio.