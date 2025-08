Yamandú Orsi alerta que el narcotráfico ya no es un problema periférico

Orsi insistió en que el crimen organizado no puede enfrentarse con recetas mágicas ni soluciones aisladas. “Los desafíos hacia adelante son enormes porque nadie parece tener la fórmula mágica”, dijo. Frente a eso, convocó a una respuesta colectiva, de carácter nacional y no partidista: “¿Qué nos pasó como sociedad? Respondamos primero las preguntas pendientes. No será una tarea partidaria, sino política y del Estado todo”, enfatizó.

La advertencia final fue clara: “El enemigo es demasiado poderoso como para enfrentarlo divididos. O salimos todos juntos o todos juntos nos hundiremos”.