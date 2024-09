Yamandú Orsi entiende que para enfrentar al delito se necesitan políticas de Estado

Sobre el Ministerio de Justicia, cuya creación figura en el programa del Frente Amplio, dijo que “es parte de un abanico de medidas” para hacer frente al delito.

Preguntado sobre si Jorge Díaz, el exfiscal de la Nación y su asesor en materia de seguridad y Justicia, no lo descartó. “Se puede pensar”, dijo. No obstante sostuvo que tanto la creación de la cartera como la designación de su titular no es una cuestión de urgencia. “No va a ser al día siguiente de asumir”, indicó.

Agregó que prefiere llegar a “algunos acuerdos” con el resto de las fuerzas políticas para llevar adelante u8na estrategia de combate al delito y mejora de la seguridad.