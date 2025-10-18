Durísimo enfrentamiento entre Matosas y el capitán de Boston River: "lo que quieras cuando quieras"

El empate sin goles entre Boston River y Danubio por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 quedó marcado por un altercado en la cancha. El capitán del "Sastre", Martín González, y el entrenador "franjeado", Gustavo Matosas, protagonizaron una dura discusión que escaló hasta una gravísima acusación por parte del futbolista hacia el DT. El incidente, que detuvo el juego en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, se originó tras una falta al debutante juvenil Emiliano Figueroa.
La polémica se desató alrededor del minuto 71, luego de una falta sobre el juvenil de Danubio, Emiliano Figueroa (18 años), que había ingresado minutos antes. El cruce inicial entre Figueroa y el jugador de Boston, Agustín Amado, rápidamente involucró a varios futbolistas, obligando al árbitro Hernán Heras a intervenir.
Desde el banco, Gustavo Matosas se mostró muy molesto por el trato que recibía el joven debutante.
Tras un intercambio con Heras, el entrenador se encaró directamente con el zaguero Martín González, quien se había sumado a la discusión.
"Tiene 17 años, ¿qué querés?", increpó Matosas a González, refiriéndose a la edad de Figueroa.
La respuesta del capitán de Boston River fue inmediata y elevó el tono de la disputa: "Hace hijos ya. ¿Y me decís 17 años? ¿Qué pibe me hablás?". A pesar de los intentos de Juan Acosta por calmar la situación, el cruce subió de intensidad verbal.
El punto culminante y más grave de la discusión llegó cuando González lanzó una acusación sin precedentes contra el reconocido entrenador de Danubio.
“Lo que quieras y cuando vos quieras”, expresó González, a lo que Matosas respondió: “Seguí en el partido”. En ese momento, González finalizó el altercado con la explosiva frase: "callate coimero, deja de pedirle plata a los jugadores".
El árbitro, Hernán Heras, había amonestado previamente a Matosas, indicándole que él se encargaría de los jugadores. A pesar de la gravedad de la acusación pública, el partido se reanudó y finalizó sin más incidentes entre los protagonistas, con un 0-0 que no le sirve a ninguno de los dos equipos en sus aspiraciones en el Clausura.
