Durísimo enfrentamiento entre Matosas y el capitán de Boston River: "lo que quieras cuando quieras"

"Tiene 17 años, ¿qué querés?", increpó Matosas a González, refiriéndose a la edad de Figueroa.

La respuesta del capitán de Boston River fue inmediata y elevó el tono de la disputa: "Hace hijos ya. ¿Y me decís 17 años? ¿Qué pibe me hablás?". A pesar de los intentos de Juan Acosta por calmar la situación, el cruce subió de intensidad verbal.

El punto culminante y más grave de la discusión llegó cuando González lanzó una acusación sin precedentes contra el reconocido entrenador de Danubio.

“Lo que quieras y cuando vos quieras”, expresó González, a lo que Matosas respondió: “Seguí en el partido”. En ese momento, González finalizó el altercado con la explosiva frase: "callate coimero, deja de pedirle plata a los jugadores".

El árbitro, Hernán Heras, había amonestado previamente a Matosas, indicándole que él se encargaría de los jugadores. A pesar de la gravedad de la acusación pública, el partido se reanudó y finalizó sin más incidentes entre los protagonistas, con un 0-0 que no le sirve a ninguno de los dos equipos en sus aspiraciones en el Clausura.

