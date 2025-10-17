"Chiqui" García: "Nunca pedimos plata prestada, la AUF nos debe plata"

La final de la Copa AUF Uruguay

Roberto García hizo referencia al escenario para el partido definitorio de la Copa AUF Uruguay, el cuál él tiene "entendido" que se va a disputar en el departamento de Durazno, pero aclaró que desde Plaza Colonia "no tenemos problema en que sea en el Centenario".

"Me dejas sorprendido" manifestó García al enterarse que la recaudación de las semifinales y la final del torneo va de forma íntegra a la AUF. "No sé si eso está en el reglamento o si es un cambio de último momento", aseguró.

La deuda de la AUF, "injusticias" en el fútbol y cheques sin fondo

"Nosotros nunca pedimos plata prestada a nadie, es más, hoy la AUF nos debe un dinero del plan de fortalecimiento que la estamos necesitando para terminar de pagar cosas que necesitamos", reveló.

"Las injusticias duelen y yo sólo espero que seamos tratados igual que todos, aunque a veces siento que a mi me tratan diferente al resto", aseguró. "Quiero que el fútbol sea justo, nada más. Creo en la palabra, creo en Alonso pero me lo tienen que demostrar. Hoy nos deben plata y no sé si se fue para otro lado".

Consultado sobre si al mencionar las injusticias, hacía referencia a la denuncia de cheques sin fondos presentados por Cerro, García afirmó que "hay que investigar" la situación. "No sé si la plata de Cerro entró en la AUF o no", y sentenció adelantado que se iba a comunicar con Alonso para obtener más información respecto al tema.