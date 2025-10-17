"Chiqui" García: "Nunca pedimos plata prestada, la AUF nos debe plata"

Luego de vencer a Racing por penales y acceder a la final de la Copa AUF Uruguay, Roberto "Chiqui" García, director deportivo de Plaza Colonia, valoró la importancia de la victoria de cara al tramo final del campeonato y se refirió a las "injusticias" en el fútbol uruguayo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Hace rato venimos sufriendo, no tuvimos un buen Clausura, pero sí un excelente Apertura. Hemos sido intermitentes y nos quedan cuatro finales. Tenemos que ganar mínimo dos partidos o tres", sostuvo García en el programa Tarde de Fútbol este viernes. Agregó además, que están "muy conformes" con el plantel que tiene el elenco patablanca.
"Chiqui" García, marcó que luego de vencer a Racing por el Clausura en el Parque Roberto, el resultado iba a servir como una "reacción positiva", pero al fin de semana siguiente perdieron con Progreso. "Ahora nos queda luchar cuatro partidos, que no van a ser fáciles para ninguno de los involucrados", remarcó.
La final de la Copa AUF Uruguay
Roberto García hizo referencia al escenario para el partido definitorio de la Copa AUF Uruguay, el cuál él tiene "entendido" que se va a disputar en el departamento de Durazno, pero aclaró que desde Plaza Colonia "no tenemos problema en que sea en el Centenario".
"Me dejas sorprendido" manifestó García al enterarse que la recaudación de las semifinales y la final del torneo va de forma íntegra a la AUF. "No sé si eso está en el reglamento o si es un cambio de último momento", aseguró.
La deuda de la AUF, "injusticias" en el fútbol y cheques sin fondo
"Nosotros nunca pedimos plata prestada a nadie, es más, hoy la AUF nos debe un dinero del plan de fortalecimiento que la estamos necesitando para terminar de pagar cosas que necesitamos", reveló.
"Las injusticias duelen y yo sólo espero que seamos tratados igual que todos, aunque a veces siento que a mi me tratan diferente al resto", aseguró. "Quiero que el fútbol sea justo, nada más. Creo en la palabra, creo en Alonso pero me lo tienen que demostrar. Hoy nos deben plata y no sé si se fue para otro lado".
Consultado sobre si al mencionar las injusticias, hacía referencia a la denuncia de cheques sin fondos presentados por Cerro, García afirmó que "hay que investigar" la situación. "No sé si la plata de Cerro entró en la AUF o no", y sentenció adelantado que se iba a comunicar con Alonso para obtener más información respecto al tema.