"El Pelón" fue imputado por cuatro homicidios.

Para su acompañante, detenido también n Florida, se imputó el delito de rapiña.

El fiscal del caso pidió la prisión preventiva puesto que advirtió "riesgo de fuga" y "peligrosidad por amedrentar a testigos".

El 24 de setiembre "El Pelón" rapiñó una fábrica de pastas, y fue reconocido por un empleado.

El 25 de setiembre fue detenido junto a su cómplice, mientras circulaban en una moto robada en un camino vecinal de Florida.

Según Valerio, el arma incautada fue utilizada en tres de los cuatro homicidios por los que se lo acusó.

"Nos encontramos con un asesino serial", sostuvo el fiscal durante la audiencia de formalización de este viernes

Según informó El País, a "El Pelón" le "estaban dando cobijo en la casa de un amigo del cómplice". La confesión del cómplice "fue clave", ya que señaló que "El Pelón" mató a tres personas.

El Pelón niega su participación y abogado advierte que "faltan pruebas"

El abogado de Machado, Bruno Terra, se opuso a la solicitud por "falta de pruebas".

"La prueba no es suficiente para poderle imputar todos los homicidios que imputa Fiscalía, que deberá probar después en un eventual juicio", apuntó. El defensor de "El Pelón", dijo luego de la audiencia que el delincuente "niega su participación en los homicidios". De uno de los homicidios, el delincuente "niega su participación" y en otros no se está de acuerdo "con el grado delictual" que le imputa Fiscalía.