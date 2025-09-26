Hacete socio para acceder a este contenido

"Asesino serial"

"El Pelón" fue imputado por cuatro homicidios

"El Pelón" estaba requerido por asesinar a una mujer en Playa Verde (Maldonado), a dos hombres en Canelones y se le sumó otro homicidio que cometió en 2021.

"El Pelón" fue imputado por cuatro homicidios.
Por Redacción Caras y Caretas

A solicitud del fiscal de Ciudad de la Costa, Fernando Valerio, el juez Diego Ruiz formalizó a José Carlos Machado (32), alias "El Pelón", quien fue imputado por cuatro homicidios (3 ocurridos a comienzo de setiembre y uno de 2021) por 2 rapiñas y receptación con una prisión preventiva de 180 días, mientras continúa la investigación.

Machado podría enfrentar la pena máxima prevista y medidas limitativas, que equivalen a 45 años de prisión.

El peligroso delincuente que fue capturado el jueves en el departamento de Florida, tenía una orden de captura por el asesinato de una joven de 26 años en el balneario Playa Verde (Maldonado), dos homicidios en Canelones; uno en Pando y el otro en Empalme Olmos (estos últimos tres ocurrieron en una semana); y se sumó uno más ocurrido en Colonia Nicolich (Canelones) en el año 2021.

Para su acompañante, detenido también n Florida, se imputó el delito de rapiña.

"Nos encontramos con un asesino serial", dijo el fiscal

El fiscal del caso pidió la prisión preventiva puesto que advirtió "riesgo de fuga" y "peligrosidad por amedrentar a testigos".

El 24 de setiembre "El Pelón" rapiñó una fábrica de pastas, y fue reconocido por un empleado.

El 25 de setiembre fue detenido junto a su cómplice, mientras circulaban en una moto robada en un camino vecinal de Florida.

Según Valerio, el arma incautada fue utilizada en tres de los cuatro homicidios por los que se lo acusó.

"Nos encontramos con un asesino serial", sostuvo el fiscal durante la audiencia de formalización de este viernes

Según informó El País, a "El Pelón" le "estaban dando cobijo en la casa de un amigo del cómplice". La confesión del cómplice "fue clave", ya que señaló que "El Pelón" mató a tres personas.

El Pelón niega su participación y abogado advierte que "faltan pruebas"

El abogado de Machado, Bruno Terra, se opuso a la solicitud por "falta de pruebas".

"La prueba no es suficiente para poderle imputar todos los homicidios que imputa Fiscalía, que deberá probar después en un eventual juicio", apuntó. El defensor de "El Pelón", dijo luego de la audiencia que el delincuente "niega su participación en los homicidios". De uno de los homicidios, el delincuente "niega su participación" y en otros no se está de acuerdo "con el grado delictual" que le imputa Fiscalía.

