¿Por qué el abogado de Sebastián Marset se ofreció para defender al joven al que chocó Carlos Negro?

Balbi no fue el único abogado que se ofreció para la defensa, también la exfiscal del "caso Astesiano" Gabriela Fossati, tramitó su reingreso al ejercicio profesional en diciembre y quiere enfrentar a su antiguo colega, Carlos Negro en esta causa.

Como lo informó Caras y Caretas, el regreso de la exfiscal Gabriela Fossati al estrado judicial quiso ser mediante un caso de alto perfil: la representación del joven que protagonizó accidente con Carlos Negro, actual ministro del Interior y excompañero de Fossati en el cuerpo de fiscales . Pese al ofrecimiento de Fossati, de acuerdo a lo informado por Búsqueda, la familia del joven no se ha comunicado con ella para que representara al accidentado.