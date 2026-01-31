Distintos abogados del medio hicieron cola para defender al joven motociclista que chocó con el ministro Carlos Negro por la visibilidad que les otorga el caso o por la oportunidad política de litigar contra uno de los principales alfiles del gobierno. Pero finalmente la familia de la víctima eligió al abogado de Sebastián Marset, Alejandro Balbi.
¿Casualidades?
¿Por qué el abogado de Sebastián Marset se ofreció para defender al joven al que chocó Carlos Negro?
La asunción del abogado de Sebastián Marset en la causa del accidente del ministro Carlos Negro generó conjeturas.