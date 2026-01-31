Hacete socio para acceder a este contenido

Sebastián Marset | Carlos Negro | Gabriela Fossati

¿Casualidades?

¿Por qué el abogado de Sebastián Marset se ofreció para defender al joven al que chocó Carlos Negro?

La asunción del abogado de Sebastián Marset en la causa del accidente del ministro Carlos Negro generó conjeturas.

Alejandro Balbi asumió la defensa del joven que chocó con el ministro Carlos Negro.

 Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Distintos abogados del medio hicieron cola para defender al joven motociclista que chocó con el ministro Carlos Negro por la visibilidad que les otorga el caso o por la oportunidad política de litigar contra uno de los principales alfiles del gobierno. Pero finalmente la familia de la víctima eligió al abogado de Sebastián Marset, Alejandro Balbi.

El consultor y doctor en ciencias políticas, Luis Costa Bonino, quien fuera asesor político del presidente Yamandú Orsi, opinó sobre este tema y consideró "una casualidad, muy inconveniente", que el abogado de Sebastián Marset se haya ofrecido a defender al joven que chocó contra el auto del Ministro del Interior Carlos Negro.

¿Buscan la renuncia de Carlos Negro?

"No va a faltar algún analista paranoico, que sugiera que esto no es una defensa, sino un ataque político para obligar al ministro a renunciar a su cargo al ministro", señaló Bonino y agregó que "esa posible deducción sería muy disparatada, porque no habría procedimiento más dañino, imaginable, para la actual oposición política del Uruguay, que hacer renunciar al Ministro Carlos Negro, que precisamente ése".

Balbi no fue el único abogado que se ofreció para la defensa, también la exfiscal del "caso Astesiano" Gabriela Fossati, tramitó su reingreso al ejercicio profesional en diciembre y quiere enfrentar a su antiguo colega, Carlos Negro en esta causa.

Como lo informó Caras y Caretas, el regreso de la exfiscal Gabriela Fossati al estrado judicial quiso ser mediante un caso de alto perfil: la representación del joven que protagonizó accidente con Carlos Negro, actual ministro del Interior y excompañero de Fossati en el cuerpo de fiscales . Pese al ofrecimiento de Fossati, de acuerdo a lo informado por Búsqueda, la familia del joven no se ha comunicado con ella para que representara al accidentado.

