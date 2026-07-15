El parejo antecedente entre Argentina y España: ¿Cuántas veces se enfrentaron un domingo?

Este domingo se jugará la gran final del Mundial en dónde Argentina irá en búsqueda del bicampeonato cuando en Nueva York se enfrente a España que disputará por segunda vez en su historia esta instancia. El historial entre ambas selecciones es realmente parejo.
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Argentina y España se enfrentaron entre sí en 14 ocasiones, dónde se registraron seis triunfos por lado y dos empates (amistosos en 1974 y 1988). En cuanto a Mundiales, hay un único enfrentamiento en la edición de Inglaterra de 1966 cuando por fase de grupos, Argentina derrotó 2 a 1 a España.
El primer enfrentamiento fue en un amistoso en 1952 en el cuál los sudamericanos ganaron 1 a 0, mientras que el antecedente más cercano data del 27 de marzo de 2018, amistoso en el que España aplastó 6 a 1 a Argentina.
¿Cuántas veces se enfrentaron un domingo?
Este será el quinto partido en el que ambas selecciones jueguen un domingo. Casualmente, fueron los primeros cuatro encuentros de su historial en el jugaron ese día.
Los primeros tres encuentros fueron victorias para los albicelestes mientras que el último choque un domingo, en 1961, terminó con triunfo de España por 2 a 0.