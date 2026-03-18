¿Qué dice Peñarol sobre la no venta de entradas para Cerro?

Asimismo, Peñarol destacó que se ha considerado el “criterio de reciprocidad como elemento determinante”. El texto recuerda que en el último Torneo Clausura 2025 se prohibió la concurrencia de la hinchada aurinegra al Estadio Luis Tróccoli y que la información disponible permite prever que “medidas de similar naturaleza se reiterarán en próximos encuentros” donde Cerro actúe como local.

Compromiso con el espectáculo

A pesar de la restricción, el club reafirmó que históricamente ha promovido una “política favorable a la concurrencia de parcialidades visitantes” en condiciones dignas. Sin embargo, ante la “falta de condiciones de reciprocidad en este caso particular”, la institución se vio en la necesidad de adoptar la presente resolución.

Finalmente, Peñarol reiteró que el único propósito de esta medida es contribuir a que el evento se desarrolle en un “clima de normalidad, respeto y seguridad para todos los involucrados”.

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