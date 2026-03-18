¿Qué dice Peñarol sobre la no venta de entradas para Cerro?

El Club Atlético Peñarol ha formalizado ante la Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) su decisión de “ejercer el derecho de admisión” para el partido contra el Club Atlético Cerro el próximo 21 de marzo en el Estadio Campeón del Siglo, lo que conlleva la “no venta de entradas para la parcialidad visitante para este partido en particular”.
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La institución explicó que la medida busca “preservar el orden público y la integridad de los asistentes”, subrayando que el club tiene la “obligación primaria de garantizar el normal desarrollo del espectáculo, priorizando la seguridad de socios, hinchas, trabajadores y demás concurrentes”.
Justificación y reciprocidad
El comunicado detalla que la decisión responde a “antecedentes recientes de público conocimiento, en los cuales se registraron gravísimos hechos de violencia protagonizados por parciales del Club Atlético Cerro en nuestro escenario deportivo”. Estos episodios, según la directiva, generaron riesgos y daños que imponen la necesidad de “extremar precauciones”.
Asimismo, Peñarol destacó que se ha considerado el “criterio de reciprocidad como elemento determinante”. El texto recuerda que en el último Torneo Clausura 2025 se prohibió la concurrencia de la hinchada aurinegra al Estadio Luis Tróccoli y que la información disponible permite prever que “medidas de similar naturaleza se reiterarán en próximos encuentros” donde Cerro actúe como local.
Compromiso con el espectáculo
A pesar de la restricción, el club reafirmó que históricamente ha promovido una “política favorable a la concurrencia de parcialidades visitantes” en condiciones dignas. Sin embargo, ante la “falta de condiciones de reciprocidad en este caso particular”, la institución se vio en la necesidad de adoptar la presente resolución.
Finalmente, Peñarol reiteró que el único propósito de esta medida es contribuir a que el evento se desarrolle en un “clima de normalidad, respeto y seguridad para todos los involucrados”.