Que hable Wilson por sí solo

“Afirmar el principio de autodeterminación de los pueblos, enfrentando todo tipo de intervención imperialista, ya sea económica, política o cultural”.

Si escribo esto sin explicar de dónde viene, suena a una afirmación más de principios, apropiada para el mundo que vivimos. Pero, en rigor, lo escribo pensando en las cosas que debemos discutir de cara a la elección de este año. A lo que trato de aportar al debate: mi alejamiento del Partido Nacional (PN) y mi adhesión al Frente Amplio (FA). Esa frase no es mía: es el punto 2 del capítulo sobre política internacional de Nuestro Compromiso con Usted (programa de Wilson, que defendió hasta su muerte).

Muchas veces, cuando empecé a sentir que el PN no me representaba, busqué qué quedaba en él de sus propuestas, de sus principios fundamentales. Ahí me encontré con que, de la página web oficial del PN, “Nuestro Compromiso con Usted,” su programa de siempre, había desaparecido. Tomé un ejemplar y empecé a leerlo.

Aprovecho para avisar que ya está en las librerías Memoria de una vida dedicada a la democracia, editado por el Museo de la Memoria, institución apartidista. Allí se puede leer el texto completo. También ofrezco mi web, juanraulferreira.com.uy, donde se puede leer en la sección “Libros”.

Cuando muchas veces me preguntan por qué me cambié de partido, estoy tentado en responder con otra pregunta: ¿por qué cambió el PN? Ese es un tema interesante, quizás para seguir desarrollando. Wilson, a lo mejor, subestimó el peso de su presencia, en el avance hacia el progresismo de la vieja colectividad. Murió y se derrumbó su esfuerzo de una vida.

Un reciente documental sobre Wilson demuestra cómo su presencia superó las fronteras partidarias. Curiosamente, los únicos que en el misma lo tratan despectivamente, a él y sus ideas, son dirigentes del PN.

Ignacio de Posadas escribió la única carta agraviante, en vez de estimulante, que recibió Wilson en el exilio: “Dicho esto, le anuncio mi retiro de la actividad política”. Wilson, que siempre tenía el humor como recurso para las más diversas situaciones, nos miró y dijo: “¿Ignacio de Posadas estaba en política? No importa porque se fue”. Pero lo cierto es que 30 años después de muerto Wilson, en dicha película, De Posadas dice: “El compromiso siempre fue un gran mamarracho hecho por un grupo de contadorcitos” (el equipo económico de Wilson).

En el mismo documental, Luis Alberto Lacalle de Herrera dice que siempre se llevó “mal con Wilson, sobre todo en dictadura”. Agrega que esa mala relación fue agravada porque “Juan Raúl armó la Convergencia [CDU] con la izquierda”, pero que no cree que haya sido autorizado por Wilson. En el primer acto de la CDU, Lacalle dijo a Búsqueda: “No se puede ser del PN y de la Convergencia al mismo tiempo.” O sea, Wilson no podía ser del PN.

Pero ¿qué pensaba Wilson? El 26 de junio de 1973, horas antes del golpe de Estado, Seregni y Wilson hablaron varias veces. La primera, para que Michelini se fuera a Buenos Aires. La razón aparente era detener a Erro, contra quien se había librado orden de prisión a pesar de su inmunidad parlamentaria (en el fondo creo que, además, lo estaban cuidando). A las 16.00 firmaron un documento acordando aunar esfuerzos contra la dictadura. El Partido Colorado (PC) prefirió no firmar.

Es por eso que entre la primera libertad y segunda prisión de Seregni, nos reuníamos con él y Bottinelli, con dirigentes blancos como Dardo Ortiz y diputados como Héctor Goñi, Cacho López Ballestra, etc. Como se verá, hay varios testigos vivos. Allí se organizaban actos de resistencia pacífica, a la que llamábamos “Acción nacional”.

¿Y sobre la Convergencia? En carta que me envía desde Londres el 3 de octubre de 1983 (WFA Discursos, conferencias y entrevistas. Costa Rica. Sarandí, 1994, pág. 117), cuando los sectores sociales ganan las calles, dice: “Querido JR, resumo lo que hemos conversado estos días: la dictadura no caerá si no se la enfrenta a través de […] un amplio abanico de fuerzas políticas, sociales y gremiales […] Sobre estas bases, te agradezco de antemano los contactos que tomes con representantes del PIT, Asceep […]”. Advierte que algunos sectores del PN se van a oponer y por eso concluye: “Para ello te pido invoques mi nombre y asumas mi representación”.

Sigamos viendo, tema por tema, cómo Wilson es incompatible con el PN de hoy.