Sin vueltas

Rusia advierte por el despliegue de bases occidentales en Ucrania: "es una intervención extranjera"

El gobierno de Rusia expresó que las unidades militares y las instalaciones ubicadas en Ucrania serán consideradas objetivos legítimos por las FFAA rusas.

 Foto: Servicio de prensa Presidencia Ucrania
La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, emitió una declaración oficial en la que advierte que cualquier despliegue de unidades militares, instalaciones o infraestructura logística por parte de países occidentales en territorio ucraniano será calificado formalmente como una intervención extranjera. Según la vocera, este tipo de presencia militar no solo constituye una amenaza directa para la seguridad nacional de la Federación de Rusia, sino que también pone en riesgo la estabilidad de otros Estados europeos, profundizando la crisis actual.

Lo que busca Rusia

Desde la perspectiva del Kremlin, la resolución pacífica del conflicto está estrictamente vinculada a la eliminación de sus causas fundamentales, lo que implica necesariamente el regreso de Ucrania a un estatus neutral y no alineado. Zajárova subrayó que cualquier acuerdo duradero debe incluir el reconocimiento de las realidades territoriales actuales y el respeto irrestricto por los derechos lingüísticos, culturales y religiosos de los ciudadanos de etnia y habla rusas por parte de la administración de Kiev.

En relación con las propuestas de paz formuladas por las potencias occidentales, la Cancillería rusa sostiene que dichas iniciativas se encuentran alejadas de una solución real y duradera. Moscú argumenta que estos planes no buscan la seguridad regional, sino que fomentan la militarización continua, la escalada de las hostilidades y la propagación del enfrentamiento hacia nuevas dimensiones. En este contexto, la portavoz fue enfática al señalar que todas las unidades e infraestructuras militares ubicadas en Ucrania bajo estas condiciones serán consideradas objetivos legítimos para las Fuerzas Armadas de Rusia.

Finalmente, la funcionaria concluyó que las recientes declaraciones militaristas de la denominada coalición de voluntarios y del Gobierno ucraniano están configurando lo que Moscú define como un auténtico eje de guerra.

