Rusia advierte por el despliegue de bases occidentales en Ucrania: "es una intervención extranjera"

La portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, emitió una declaración oficial en la que advierte que cualquier despliegue de unidades militares, instalaciones o infraestructura logística por parte de países occidentales en territorio ucraniano será calificado formalmente como una intervención extranjera. Según la vocera, este tipo de presencia militar no solo constituye una amenaza directa para la seguridad nacional de la Federación de Rusia, sino que también pone en riesgo la estabilidad de otros Estados europeos, profundizando la crisis actual.